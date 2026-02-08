Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против зарубежных компаний, которые поставляют в РФ компоненты для ракет и дронов.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

"В ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине: более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов. Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения", - пишет президент.

Он добавил, что другим указом введены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки, в том числе структуры, которые обеспечивают российский крипторынок и майнинг.

"Часть этих решений войдёт в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже находится на финальной стади", - заявил Зеленский.



Указы об этом пока не опубликованы.

Reuters пишет, что под санкции попали компании из Китая, ОАЭ, Панамы и бывших республик СССР.

Заявляется, что эти компании помогали поставлять комплектующие для ракет и дронов.

"Согласно двум указам, опубликованным администрацией президента Украины, под санкции попадают несколько китайских компаний, а также компании из бывшего Советского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Панамы", - пишет издание.

Напомним, Еврокомиссия предлагает 20-м пакетом санкций против РФ отменить потолок цен на нефть, а вместо этого полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти и наложить санкции на 43 танкера.

Эти санкции хотят одобрить к четвертой годовщине вторжения РФ в Украину.