Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин был назначен заместителем министра внутренних дел.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина во вторник.

На новую должность Енин перейдет с 7 сентября текущего года.

Напомним, Кабинет министров назначил Енина заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 года.

С 2005 по 2010 год он занимал пост секретаря посольства Украины в Молдове, далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году Енин был назначен на должность заместителя генерального прокурора Украины и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.

Рокировку прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Любопытно, что произошло это вскоре после того, как Енин сделал сенсационное заявление о якобы угнанном вооружёнными людьми из Кабула самолёте. Который, как потом выяснила "Страна", никто на самом деле не угонял, а его продали богатым афганцам для вылета в Иран.

Затем заявление об "угнанном самолёте" было опровергнуто лично главой МИД Кулебой, а самого инициатора скандала Енина перевели в МВД", - говорится в сообщении.