Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ является самым грязным в мире. В частности он заявил, что такие заявления "не от большого ума".

Об этом Лавров заявил на выступлении в МГИМО, - передает РИА Новости.

"Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти", - прокомментировал заявление Зеленского Лавров.

"Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно", - сказал Лавров.

Напомним, 31 августа, во время визита в США, президент Владимир Зеленский встретился с американским министром энергетики Дженнифер Гренхольм. На встрече стороны обсудили энергетическую безопасность Украины и региона. На встрече Зеленский завел речь об угрозе "Северного потока - 2" для безопасности Украины и Европы.

В частности, Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", и добавил, что важно создать эффективные предохранители от использования Россией газа в качестве оружия.

Тут же после слов о грязном российском газе Зеленский сказал о важности сохранения его транзита через Украину.

Для этого, по его мнению, следует поскорее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

"Страна" также писала, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев занимается "словесной эквилибристикой" вместо того, чтобы выполнять минские соглашения.

Как сообщалось, Владимир Зеленский с визитом в США. Встреча президента Украины с Джо Байденом начнется в 21:00 и продлится 2,5 часа. Совместного брифинга по итогам встречи не анонсировано.

Зеленский в США презентовал план трансформации Украины и провел встречу с министром обороны США. По итогам встречи подписали межправительственное соглашение о новых проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки новых систем вооружений.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как прошел первый день визита Зеленского в США