"Не от большого ума". Лавров прокомментировал слова Зеленского о самом грязном в мире российском газе
Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ является самым грязным в мире. В частности он заявил, что такие заявления "не от большого ума".
Об этом Лавров заявил на выступлении в МГИМО, - передает РИА Новости.
"Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти", - прокомментировал заявление Зеленского Лавров.
"Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно", - сказал Лавров.
Напомним, 31 августа, во время визита в США, президент Владимир Зеленский встретился с американским министром энергетики Дженнифер Гренхольм. На встрече стороны обсудили энергетическую безопасность Украины и региона. На встрече Зеленский завел речь об угрозе "Северного потока - 2" для безопасности Украины и Европы.
В частности, Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", и добавил, что важно создать эффективные предохранители от использования Россией газа в качестве оружия.
Тут же после слов о грязном российском газе Зеленский сказал о важности сохранения его транзита через Украину.
Для этого, по его мнению, следует поскорее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
"Страна" также писала, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев занимается "словесной эквилибристикой" вместо того, чтобы выполнять минские соглашения.
Как сообщалось, Владимир Зеленский с визитом в США. Встреча президента Украины с Джо Байденом начнется в 21:00 и продлится 2,5 часа. Совместного брифинга по итогам встречи не анонсировано.
Зеленский в США презентовал план трансформации Украины и провел встречу с министром обороны США. По итогам встречи подписали межправительственное соглашение о новых проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки новых систем вооружений.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, как прошел первый день визита Зеленского в США