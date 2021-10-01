В Украине с 1 октября все больничные становятся электронными.

До этого по е-больничным действовал эксперимент. Еще с марта некоторые клиники начали переходить на электронные листы нетрудоспособности, а на конец сентября таких медучреждений было уже порядка трех тысяч по стране.

Но дату "Ч" - полный переход на е-больничные, несколько раз переносили (последний раз - на месяц, с 1 сентября на 1 октября).

Причины - главным образом, технические. Электронные больничные предусматривают отглаженную работу электронных реестров, плюс врачи еще должны научиться с ними работать. В больницах по всей стране в связи с нововведениями проводятся тренинги и семинары, но у врачей по-прежнему немало вопросов.

"Самые проблемные - пациенты, которых нет в е-Health, то есть, те, кто не подписывал декларацию с семейным врачем и не проходил вакцинацию. Их нужно сначала регистрировать в системе, а это, как минимум, время", - рассказал нам врач одной из частных клиник.

"Во многих больницах элементарно нет интернета, каким образом будут оформляться электронные листы нетрудоспособности. Точно также по работодателям. Кто просрочил ЕСВ, тот обрек работников на болезни без оплаты. То есть, определенная часть клиник и работодателей, а значит, и пациентов, останется вне системы. А это значит, что люди вообще могут не получить больничного и выплат по нему. Что позволит государству сэкономить на больничных, по которым уже идет сумасшедшая задержка. К нам массово обращаются люди, которые не могут выбить деньги по больничным еще с мая", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Впрочем, в Минсоцполитики заявляют, что для людей с введением е-больничных особо ничего не меняется - просто вместо бумажного листа нетрудоспособности будет электронный. В министерстве даже анонсировали "покращення" - не нужно будет специально идти к врачу закрывать больничный (если человек не приходит на повторный осмотр, он закроется автоматически), быстрее будут начисляться выплаты и т.д.

Тем не менее, в Минцифры ждут "экономию" на больничных, причем, немалую - порядка 4 млрд гривен. Это значит, что либо будет верификация (то есть, проверки, насколько обоснованно выданы листы нетрудоспособности), либо часть пациентов могут остаться без больничных (скажем, если они станут менее доступными) или же власти рассчитывают искоренить теневой рынок больничных.

Разбирались, как на практике будут выдавать е-больничные.

"Подарок" от Супрун

О запуске е-больничных в Украине говорят еще со времен запуска медреформы Супрун.

Но из года в год запуск этой системы откладывали, хотя в еще в 2014 году был принят закон №77 (о реформировании системы социального страхования), в переходных положениях которого Кабмин обязывали в течение 6 месяцев принять меры по внедрению в Украине е-больничных.

Кабмин "порциями" принимал нормативку под е-больничные, а в марте этого года утвердил постановление о введении электронных листов нетрудоспособности. Как указано в пояснительной записке, это интеграция реестра е-больничных в электронную систему здравоохранения позволит побороть злоупотребления, когда листы нетрудоспособности открываются, к примеру, задним числом, на слишком большие сроки и т.п.

После этого Минздрав разработал порядок проверок Фондом социального страхования обоснованности выдачи больничных.

Е-больничные тогда решили вводить не сразу, а с переходным периодом. Ожидалось, что он закончится 31 августа, то есть, с 1 сентября система должна была заработать по всей стране.

Переходной период поясняли необходимостью обучить врачей и подготовить систему. Но в качестве эксперимента е-больничные уже начали работать с лета, и к сентябрю к системе присоединилось порядка 2,3 тысяч медучреждений.

Но в последний момент дату "Ч" перенесли еще на месяц - до 1 октября.

"Получив обратную связь как от работодателей, так и от медицинского персонала, мы понимаем, что для использования новой модели и полноценного формирования электронных листов нетрудоспособности нужно больше адаптационного периода, поэтому было принято решение о продлении срока переходной модели до 1 октября", - пояснял тогда глава директората Минздрава по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Мария Карчевич.

По ее данным, на тот момент порядка 2,3 тысяч или 79% больниц уже начали формировать е-больничные. На конец сентября цифра увеличилась почти до 3 тысяч. Но всего в Украине около 3,2 тысяч медучреждений, которые могут выдавать больничные. То есть, вне системы все еще остается около 200 клиник.

До сих пор для врачей проходят тренинги, систему запускают буквально с колес. Тем не менее, в этот раз тотальный переход на е-больничные решили не переносить.

"Сегодня стартует один из крупнейших цифровых проектов - электронные больничные. В Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения будут выдавать только электронные больничные", - заявил на брифинге глава Минцифры Михаил Федоров.

Болезнь отдельно, больничный - отдельно

Как будет работать система электронных больничных? Подробности озвучил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Человек приходит к врачу, врач делает медицинскую запись. После заполнения медицинской записи пациенту приходит смс-сообщение о том, что сделала медицинская запись и открыт больничный. Эта медицинская запись отправляется в Пенсионный фонд, и от ПФУ приходит другая смс, что электронный больничный открыт. Больше никто никуда не идет. Происходит только диалог между врачом и пациентом о том, что может быть нетрудоспособность на определенный период по 9 установленным категориям. Пациент должен убедиться, что врач внес правильно данные, номер телефона и получить смс. Работодателя уведомляете удобным способом о том, что вам открыли больничный. Лечитесь, выздоравливаете и возвращаетесь на работу. Электронный больничный закрывается также в электронном режиме. Работодатель все это видит в своем кабинете", — рассказал Ляшко.

То есть, врачи не будут выдавать больничные - только формировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности, который должно быть зарегистрировано в специальном реестре медицинских заключений. И уже на его основании могут открывать в е-больничных в соответствующем реестре Пенсионного фонда.

Таким образом, теперь сначала нужно доказать врачу, что вы болеете, а потом Пенсионному фонду - что имеете право на оплачиваемый больничный.

В Минсоцполитики заверили, что гражданам с электронными больничными станет жить проще - не нужно будет повторно идти к врачу, закрывать больничный, станут более оперативно начислять средства и т.д.

Впрочем, не все так просто.

Реестр е-больничных курирует Пенсионный фонд, начисляет деньги по ним Фонд социального страхования. Но реестр также должен синхронизироваться с электронной базой здравоохранения е-Health. А к корректности ее работы давно есть претензии. Врачи жалуются, что база "дырявая", часто сбоит, а персональные данные в ней плохо защищены.

То есть, теперь в эту "проблемную" базу интегрируют также реестр е-больничных.

И, чтобы получить больничный, нужно, как минимум, быть зарегистрированным в е-Health.

В каком случае человек получает эту регистрацию? До недавнего времени "вход" в систему был только один — через декларацию с семейным врачом. Это правило действовало еще на старте вакцинальной кампании, но потом его отменили, и разрешили регистрировать в базе также тех, кто сделал дозу. То есть, теперь в е-Health есть две категории украинцев- те, кто подписал декларацию с семейным врачем или те, кто сделал вакцину.

"С теми, кто без декларации и вакцинации - самые большие сложности, так как их нет в е-Health и, следовательно, перед тем, как открыть больничный, людей туда нужно внести. Поэтому мы будем рекомендовать таким пациентам приходить на прием на 15 минут раньше и со всеми документами", - рассказали нам в одной из киевских частных клиник.

Как следует из пояснений МОЗ, врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на основании записей в электронной системе при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Услуга - бесплатная.

"Но, по- сути, это принуждение к заключению деклараций с семейными врачами. Хотя найти врача, у которого еще остались «места», плюс, чтобы он принимал поблизости, а не в соседнем городе, да еще и был с хорошими рекомендациями - не так -то просто. Многие люди не могут заключить декларацию, так как элементарно нет врача. Что им делать теперь, чтобы оформить больничные - неясно. Будут "приписывать" их к любым врачам? Еще одна серьезная проблема - как быть при банальных сбоях в системе. Посмотрите, как у нас работает интернет, особенно в селах. Думаю, до 15% пациентов, а то и больше, останутся без больничных", - говорит президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

В инструкции Минздрава говорится, что медицинское заключение вам могут сформировать и без декларации - его выдаст лечащий врач, но только при условии регистрации в электронной системе заведения, в котором он работает. Если вы попали в больницу - заключение сформируют при поступлении с прогнозированной конечной датой госпитализации.

Но это, повторимся, только медицинское заключение. Само по себе оно не дает права на выплаты, только на открытие больничного.

Нет ЕСВ - нет выплат

Чтобы заключение врача стало больничным с реальными выплатами, нужно, чтобы лист нетрудоспособности сформировался в специальном реестре Пенсионного фонда.

Но будет ли он формироваться автоматически?

Как говорится в пояснениях Минздрава, заключение врача о временной нетрудоспособности является основанием для оформление е-больничного. Но только в случае вашего официального трудоустройства, наличия социального страхования (то есть, ЕСВ) и внесения ведомостей о человеке в Реестр обязательного государственного социального страхования.

То есть, в системе е-больничных многое зависит от работодателя. Если он по каким-то причинам вовремя не подаст отчетность или вы где-то «потеряетесь» в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда, больничного не будет.

Об этом открыто говорят в ПФ.

Там призвали проверять информацию в реестре застрахованных лиц, так как из-за отсутствия данных или ошибок могут быть проблемы с е-больничным.

"Что касается реестра застрахованных лиц системы ПФ Украины, то информация, которая в нем есть, базируется на отчетах страхователей. Поэтому очень важным является наличие информации о трудовых отношениях между застрахованным лицом и его работодателем или страхователем. Соотвественно, если у вас по каким-то причинам ошибка в отчете, несвоевременное предоставление информации или этой информации нет, то электронный лист нетрудоспособности выдан не будет. В соответствие с этим, пожалуйста, со своими страхователями проверяйте эту информацию. Есть кабинет электронных услуг Пенсионного фонда, проверяйте", - писал на своей странице в Фейсбуке заместитель предправления ПФ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий.

"Проблема в том, что в Украине сформировалась огромная задолженность по ЕСВ, Фонд социального страхования чудовищно убыточен, а просрочка по больничным чуть ли не полгода, Но лично мне, как пациенту и официально работающему гражданину на это плевать - государство обязано мне платить больничные, и по действующим до сегодняшнего дня правилам, платило или, как минимум, начисляло. Но с переходом на е-больничные и их привязкой к реестру застрахованных лиц все меняется. Можно будет оперативно отследить информацию по уплате ЕСВ, и провести верификацию получателей больничных - нет отчета от работодателя, в системе «ошибка», и вам больничный ставят на стоп", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как рассказали нам в Фонде социального страхования, выплаты по больничным постоянно растут, как и средняя сумма за день на больничном. По итогам 8 месяцев этого года она увеличилась на 14%, почти до 370 гривен в день. Итого, за 8 месяцев общая потребность в финансировании больничных — 4,9 млрд гривен. Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поэтому пошли задержки.

"Задержки в финансировании есть и они прямо связаны с пандемией - наша потребность в средствах не покрывается поступлениями от части ЕСВ, которые формируют бюджет Фонда. За 8 месяцев этого года поступило от ЕСВ порядка 2,5 млрд, а потребность в средствах на выплаты составила 4,9 млрд, то есть, превышение - на 2,3 млрд", - рассказала нам руководитель пресс-службы Фонда соцстраха Татьяна Эль.

Тут стоит отметить, что в последние годы доля ЕСВ, которая идет в Фонд соцстраха сократилась почти на 5%, до 9,57%. В итоге бюджет Фонда недополучил порядка 16 млрд.

Но, вместо того, чтобы добавить Фонду денег, решили "верифицировать" получателей.

Как отметила Татьяна Эль, внедрение е-больничных позволит выявить случаи нецелевого использования средств.

"Е-больничные будут отбираться на проверки специалистами Фонда с высшим медицинским образованием и по результатам мониторинга единой информационно-аналитической системой Фонда социального страхования на базе риск-ориентированного подхода", - рассказала нам Татьяна Эль.

Также в Фонде рассчитывают, что не будет фальсифицированных больничных. Не секрет, что в Украине активно работает теневой рынок, и больничный можно элементарно купить. Но в том, что больничными перестанут торговать, эксперты сомневаются. «

"Что такое "серый» больничный? На самом деле больничный этот открывает реальный врач, и не вижу причин, которые не позволят ему и дальше делать это за деньги, даже послу запуска е-больничных. Тем более, что доказать такой факт не так просто, как кажется на первый взгляд", - говорит Кравец.

"Торговать больничными и дальше будут, разве что они подорожают. А вот обычных пациентов проблем прибавиться. Многие врачи, напуганные проверками, станут выдавать заключения с опаской, скажем, продлить лист нетрудоспособности, скорее всего, будет непросто. А если к тому же ваш работодатель просрочил выплаты по ЕСВ, больничного и вовсе может не быть", - подытожил глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

Стоит отметить, власти не скрывают - хотят сэкономить на больничных. Если сейчас годовой фонд выплат по больничным составляет порядка 18 млрд гривен, то после запуска е- больничных, по подсчетам Минцифры, удастся сэкономить до 4 млрд, то есть, больше 20%. Это значит, что без больничного может остаться каждый пятый украинец.