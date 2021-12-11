Конституционный суд, не пойдя навстречу президенту Владимиру Зеленскому и не приведя к присяге двух кандидатов в судьи КСУ, назначенных главой государства, показал, что он остается одним из немногих очагов сопротивления потугам Офиса президента (ОП) подмять под себя систему управления страной.

Это может усилить отпор всей судебной вертикали Офису президента. Тем более, что сейчас в Верховном суде рассматриваются иски по отмене указов Зеленского о введении санкций против украинских граждан. Также там рассматривается иск главы Конституционного суда Александра Тупицкого об отмене указа президента, которым он был лишен звания судьи.

То есть сигналы, в целом, из судебной системы идут для президента плохие.

И тут неожиданно в дело открыто вмешались американцы, объявив о санкциях против Тупицкого.

С одной стороны это может рассматриваться как определенная помощь Зеленскому, который сейчас воюет с Тупицким, с другой стороны у США есть и свой интерес. Он заключается в том, чтоб подчинить себе Конституционный суд, завершив тем самым взятие под контроль всей судебной вертикали власти в Украине.

Подробности - в материале “Страны”.

Плохая рокировка

Конституционный суд послал украинскому обществу и, прежде всего, истеблишменту важный сигнал.

30 ноября КСУ по сути отказался привести к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Зеленский назначил своим указом конституционными судьями.

Формально суд только отсрочил принятие присяги, сославшись на то, что в суде нет вакантных должностей по квоте президента.

“В период 2013-2018 годов президент Украины назначил на должность шесть судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которых не уволено с должности на основании, определенных статьей 1491 Конституции Украины”, - говорится в постановлении КС, принятом голосами 13 судей.

Когда у двоих судей из президентской квоты окончится срок полномочий или они будут уволены, председатель суда или судья, исполняющий его обязанности, созовет специальное пленарное заседание КС для принятия присяги новых судей, назначенных президентом.

Напомним: согласно ст. 148 Конституции в состав КС входят 18 судей, по 6-ть назначаемых, соответственно, главой государства, парламентом и съездом судей. В разное время по квоте разных же президентов зашли на свои должности судьи Конституционного суда Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий. Срок полномочий судей Тупицкого и Касминина заканчивается, соответственно, в мае и сентябре 2022 года. Собственно, этих двух и хотел заменить новыми судьями президент Зеленский, ранее отменивший указы о назначении Тупицкого и Касминина президентом Виктором Януковичем, считая, что таким образом освободил их должности.

Но, по версии КСУ, Тупицкий и Касминин остаются судьями, а потому в случае принятия присяги Грищук и Петришиным состав суда превысил бы конституционный, что ставило бы под сомнение все последующие его решения.

О затянувшейся же борьбе ОП с Тупицким “Страна” писала не раз. Ее подоплека - это не только желание убрать неугодного судью, которого по сомнительной процедуре удалось отстранить от председательства, заменив на лояльного к Банковой Головатого.

“Рокировки” в составе КС нужны, чтобы сделать суд “ручным”, готовым к принятию нужных решений.

Отложив присягу кандидатов в судьи, КС фактически показал, что не признает, несмотря на внутренние противоречия, отстранение Тупицкого и Касминина, которые оспаривают указ президента в отношении себя в Верховном суде. Более того, Тупицкий уже выиграл суд. Но Офис президента подал апелляцию и дело рассматривается в Большой палате Верховного суда.

Для Банковой, однако, проблема не только в этом. Согласно законодательству, кандидаты в конституционные судьи должны принять присягу в течение пяти дней после издания указа президента. И, получается, президентские назначенцы уже не смогут этого сделать, полагает член "правового" комитета Рады Сергей Власенко ("Батькивщина").

Заодно Конституционный суд отказался в очередной раз рассмотреть вопрос о форме производства в деле о конституционности указов президента об увольнении Тупицкого и Касминина.

“Стало окончательно понятно, что Конституционный суд считает себя активным политическим игроком”, - констатировала на своей странице в Фейсбуке замглавы “правового” комитета, представитель парламента в КС Ольга Совгиря (“Слуга народа”, СН).

Ненадежные судьи

Решение КС не пускать в свой состав кандидатов в судьи от Зеленского действительно политически очень важно.

“Это не только Конституционный суд сопротивляется. Это сопротивляется вся судейская когорта, что, кстати, хорошо видно по всей ситуации с Тупицким, который уже выиграл Верховный суд по тяжбе с ОП. Если КС “сломают” и де-факто вмонтируют в президентскую вертикаль власти, это будет означать, что на ручное управление перейдет вся судебная система. Но КС пока продолжает борьбу, вдохновляя и другие очаги сопротивления, в том числе в - политике”, - объясняет политолог Вадим Карасев в “Стране”.

В свою очередь политолог Руслан Бортник полагает, что, сопротивляясь попыткам поставить себя под контроль, КС, тем не менее, не будет выносить решения по знаковым производствам.

“Он будет ждать либо изменения политического баланса, либо громких решений других судебных органов, например Верховный суд в части обжалования указов президента”, - настаивает Бортник.

Вместе с тем, политолог Карасев ожидает, что ОП не оставит попыток “решить вопрос с КС”. “Власти нужен этот суд, поэтому его и будут дальше “ломать”. Ведь именно КС должен вынести решение о фактическом откладывании парламентских выборов”, - говорит политолог.

Впрочем, не исключено, что, провалив “штурм” КС (путем введения двух судей) власть сядет в долгую “осаду”. Ведь после истечения полномочий Тупицкого и Касминина КС придется принять присягу у упомянутых кандидатов от ОП (или же Зеленский выберет кого-то нового).

“Президент вместе с Вениславским (представитель президента в КСУ, народный депутат от СН Федор Вениславский - Ред) и остальной командой будут оттягивать время, и деятельность суда будет по-прежнему парализована. Потом полномочия у двоих судей истекут и вместо них зайдут другие люди. Но КС же долгое время не работал. По сути это элементы узурпации власти”, - дает оценку конституционный судья в отставке, народный депутат Василий Нимченко.

Если в этом заключался план власти, то у него есть по меньшей мере одно слабое место. Политическая обстановка может серьезно измениться за время, оставшееся до захода в КСУ двоих новых судей, которых Зе, возможно, перезначит (если не выберет других кандидатов). Судьям Конституционного суда не впервой менять ориентиры в политике. Ослабленный президент вряд ли может рассчитывать на судейскую лояльность. Неформальные обещания, розданные в обмен за назначение, забываются легко. Уж кому, как ни Зеленскому, этого не знать.

Американские маневры

В четверг, 9 декабря, стало известно, что США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги. Ему поставили в вину коррупцию, в частности, "получение взятки во время службы в украинской судебной системе".

Адвокат Александра Тупицкого Ростислав Кравец в комментарии "Стране" заявил, что санкции США против его клиента свидетельствуют о том, что из-за спины Зеленского взять под контроль КС пытается Государственный департамент США"

"Я считаю это грубейшим вмешательством во внутренние дела Украины, а отсутствие соответствующей реакции Украины свидетельствует о том, что за конституционным кризисом в Украине и фактически захватом Конституционного суда Украины стоит не Зеленский, а непосредственно госдепартамент США", - заявил Кравец "Стране".

Что касается официальных причин введения санкций (коррупция), Кравец сообщил: "С такой формулировкой нужны санкции в отношении "Бурисмы" и сына президента США Джо Байдена. Которые непосредственно замешаны в крупнейшем коррупционном скандале, на мой взгляд".

Отметим, что интерес американцев к Конституционному суду вполне понятен. Они уже добились от Зеленского принятия Радой и вступления в силу законов, по которым контроль за назначением членом двух ключевых органов управления судебной системой - Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей переходит к назначенным по квоте западных структур "международным экспертам". Через кадровый состав ВСП и ВККС в дальнейшем можно будет контролировать и всю судебную систему, так как именно эти два органа увольняют и назначают судей.

Однако Конституционный суд не подпадает под эти нормы. В его формировании ВСП и ВККС не участвуют. Но американцы уже предлагают утвердить новый порядок отбора кандидатов на должности в Конституционном суде, который бы также предусматривал участие в процессе "международных экспертов".

Но пока все это остается лишь пожеланиями, потому что КСУ не подконтролен ни Банковой, ни посольству. И, более того, его глава Александр Тупицкий продолжает борьбу в Верховном суде, которую у него есть все шансы выиграть.

Вероятно, именно поэтому по нему американцы и нанесли удар.

Под санкции попал также известный юрист Андрей Портнов, влиятельная в судебной системе фигура, которая действует независимо как от ОП, так и от "внешних управляющих". А потому он возбуждает сильные негативные чувства и у Банковой, и у американского посольства.

"Санкции нужны Зеленскому, чтоб попытаться подавить нарастающий бунт в судебной системе, который чреват проигрышем исков по санкциям СНБО в Верховном суде со всеми отсюда вытекающими последствиями. Санкции нужны американцам, чтоб подавить сопротивление внешнему управлению. Но даст ли это эффект? Вряд ли. Система власти Зеленского идет в разнос. Он теряет рычаги управления ситуацией. И костыли в виде америкнсских санкций ему уже не помогут", - анализирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".