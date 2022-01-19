С Нового года дети в украинских школах и садиках начали питаться по новому меню, которое под кураторством первой леди Украины Елены Зеленской разработал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Таким образом детей якобы хотят приобщить к здоровому питанию. Однако, как уже писала "Страна", в реальности все выглядит менее пафосно и съедобно. Новые блюда оказались безвкусными и неаппетитными, из-за чего дети отказываются их есть. По нормам Клопотенко из еды и напитков почти исчезли соль и сахар, зато в разы возросла норма бобовых, которые основная масса детей не любит.

На новые блюда в соцсетях массово жалуются родители. Оказалось, что цена на меню совершенно не соответствует его качеству, а дети по итогу приходят домой голодными. По словам родителей, раньше питание детей было намного лучше, хотя и не всегда состояло из "здоровых" блюд. Но по крайней мере, дети его ели.

При этом многие повара становятся на сторону возмущенных родителей и саботируют новые нормы питания, чтобы дети оставались сытыми. Например, в некоторых учебных заведениях по-прежнему добавляют в блюда и напитки соль и сахар. В других же школах родители вовсе отказываются от питания в столовых и дают детям еду с собой.

"Страна" поговорила с родителями и узнала, что они думают о новом меню от Зеленской и как на него реагируют дети.

Василиса, мама школьника (3 класс), город Кременчуг:

"Мой сын ходит в третий класс. До этого в школе питались по старому меню - у меня ребёнок не балованный, он ел все. Даже если блюдо было не очень горячее, он не жаловался. Но в этом году ситуация изменилась.

Во-первых, он не наедается - порции очень маленькие. Во-вторых, ему не нравится много блюд. Например, сочетание омлета и макарон или салат с капустой и яблоком, от которого у него изжога. Если дома он ест ленивые вареники, то в школе для него они невкусные, потому что творог и мука плохого качества, а вместо сметаны добавляют молочный соус.

К тому же, за родителей выбирает и составляет меню исполнительный комитет Кременчугского горсовета. То есть родители по сути не могут участвовать в этом процессе.

Я считаю, что предыдущее меню было лучше. Изначально нужно было внедрить государственную программу реконструкции пищеблоков в заведениях образования и детсадах, делать ремонты в столовых и структурировать процесс выдачи блюд, а потом уже что-то менять в меню.

Помимо этого, в каждом городе есть ещё одна проблема – тендеры. В них участвуют фирмы, которые поставляют еду в садики и школы. У нас в городе тендеры всегда выигрывает одна и та же фирма, которая приближена к исполнительному комитету. Цены у них завышены.

Родители из других городов удивляются тому, что в Кременчуге питание детей 1-4 классов оплачивается из местного бюджета, но стоимость порции - 11,40 грн при завышенных ценах компании-закупщика. Таким образом экономят на продуктах. Например, на одну порцию кладут от 15 до 20 грамм хлеба – даже при блокаде Ленинграда давали больше.

Мы обращались к мэру, чтобы стоимость порции повысили хотя бы до 20 грн. У нас большой промышленный город, нашими налогами мы по сути кормим всю область, а в итоге дети питаются дешевыми продуктами и не наедаются.

Я даже не беру во внимание, что убрали сахар и соль из блюд. Возможно, Клопотенко переходит на уменьшение сахара и соли постепенно, но наши учебные заведения от них отказались совсем. Как горожане мы никак не можем на это повлиять - исполнительный комитет опирается на то, что им якобы выдали такую доктрину и они должны ее придерживаться.

Перед выборами Клопотенко приезжал в наш город. Он показывал мастер-класс в школе, где есть нормальная кухня. А как насчет того, чтобы посетить обычную школу и на старом оборудовании приготовить блюда на 400 детей?

Сейчас он акцентирует внимание, что проблема не в его меню, а в саботаже поваров. Но это неправда, ведь в существующих условиях повара просто не могут готовить то, что прописал Клопотенко. На кухне нет профессиональной техники, все делается руками.

Большинство родителей не довольны этим изменениями. Мы пытались найти контакт хотя бы с городской властью, но результата нет".

Александр, отец школьника (4 класс), город в Кировоградской области:

"В предыдущие годы, до введения "Клопотенковского" меню, блюда были стандартными: картофельное пюре, каша, суп и борщ. Мой сын ел все это без вопросов, но в этом году он начал крутить носом. Он жалуется на невкусный чай и не соленую еду. Как рассказывает мне сын, многие школьники просто не доедают блюда. Мы спросили у работниц столовой, с чем это связано. Нам ответили: "Новые нормы". Поэтому в первое время мы давали сыну с собой стики с сахаром и соль в спичечном коробке.

Но это продлилось недолго – буквально неделю. Видимо, повара увидели, что еду никто не ест и ее приходится выбрасывать, и решили снова добавлять немного сахара и соли.

Странных сочетаний в еде у нас нет – повара сами понимают, что это ненормально. Сейчас им начали навязывать новое меню, и они вынуждены выкручиваться. Повара делают вид, что они не понимают, как готовить какое-то блюдо. Хотя на самом деле они знают, что никто из детей просто не захочет есть кабачки, тыкву или фасоль.

Ценник за питание пока не поменялся. Но нас предупредили, что стоимость вырастет, когда меню поменяется полностью. Обычно я плачу от 14 до 16 грн в день – то есть в месяц приблизительно 350 грн. На сколько может повыситься цена – пока неизвестно.

Школьное меню полностью оплачивают родители, бесплатно едят только льготники. Раньше половину оплачивала городская власть, а сейчас у них якобы не хватает денег в бюджете.

Многие родителей просто отказываются, чтобы дети питались в столовой. Им проще дать ребенку с собой бутерброд, чем выкидывать деньги на ветер. Я лично совсем не доволен новым меню – ребенок приходит голодный, потому что еда на вкус никакая".

Ольга, мама школьника (7 класс), город Днепр:

"Не знаю, как в других городах, но у нас даже для старшеклассников ввели новое меню. Особенно трэшовыми были первые два дня.

Раньше в школе меню было отличным – детям нравились сосиски, котлеты, пюрешка и выпечка. Вся еда была доведена до вкуса. Но когда ввели экспериментальное меню, то на кухне поняли, что детям мягко говоря "не зашло". Родители в чатах тоже начали поднимать бунт, потому что после восьми уроков в день дети приходят голодными. Это был ужас.

В первый день детям на завтрак дали консервированную фасоль, кусочек кислого огурца, маленькую котлету и стакан кислого яблочного сока. Из всего этого наш ребенок съел только котлету, все остальное ушло на помои. В итоге из тех продуктов, которые поставляют согласно новому меню, повара начали изобретать блюда, которые дети смогут есть.

Во второй день школьникам приготовили непонятный морковный сырник и безвкусную кашу. На обед давали гречку – мой сын жаловался, что в нее добавили много специй.

При этом только завтрак и обед стоит по 45 грн – в день получается 90 грн. Раньше мы платили 80 грн. И то, как объяснил нам директор, они пытаются сдерживать цены. Потому что если вернут ту же выпечку, то чек будет выше 100 грн в день. Допустим, раньше пицца в столовой стоила 15 грн, а сегодня уже 30 грн. Не каждый может себе позволить в неделю тратить 500 грн на питание в школе. Тем более учитывая то, что родители старшеклассников сами покрывают эти расходы, у нас нет ничего бесплатного.

Думаю, они специально подняли стоимость в два раза, чтобы якобы оградить детей от мучного. Так что теперь булочка в школе – это роскошь. Но по сути это все бред. Как можно, например, лишить детей сахара, который способствует работе головного мозга и является источником энергии? И это не значит, что в напитки нужно добавлять килограммы сахара, но по крайней мере они должны быть вкусными для детей. Новое меню по Клопотенко – это выживание на целый день.

Естественно, родители возмущались, что деньги ушли в никуда. Но вскоре наш классный руководитель сообщил, что старое меню вернется. Только вот платить придется столько же".

Марина, мама трехлетнего сына (детский сад), город Киев:

"Каждый день воспитатели сбрасывают нам меню. Причем если во многих других садах города под каждым блюдом пишут подробный состав, то у нас читаешь название блюда и вообще непонятно, что это такое.

В нашем детском саду меню изменилось в худшую сторону. Первое, на что я обратила внимание – стало очень много тыквы. Которую мой сын вообще не ест. Сегодня, например, на завтрак давали овсяную кашу с тыквой, позавчера на полдник была запеченая тыква с фруктами (что это вообще за сочетание такое? Как это может выглядеть?) Еще дают просто тыквенное пюре. А как вам морковь тушеная в сметане на завтрак? Аппетитно звучит? А икра из буряка? Понятно, что все это уходит в отходы.

Полдник – вообще самый загадочный для меня прием пищи. Запеканка вермишельно-сырная с яблочным соусом – это как? И теперь там постоянно тыква, буряк или морковь. Раньше полдник мой сын съедал, обед тоже, на завтрак в основном ел хлеб – каши безвкусные. Теперь хлеба детям дают очень мало и он безвкусный, обычный белый хлеб убрали. В итоге первая фраза ребенка, когда забираешь его из садика – "хочу кушать".

Самое обидное, что хоть садик и государственный, за питание детей полностью платят родители. В месяц у нас выходило где-то 500 грн – при том, что ребенок еще адаптируется и часто болеет, мог и по половине месяца пропустить. Это и так немалые суммы, а теперь питание еще подорожает. Новые счета мы еще не получали, но я уже морально готовлюсь платить за то, что мой ребенок просто не будет есть. По сути, работаю на мусорное ведро".

Николай, отец школьницы (1 класс), город Винница:

"Мой ребенок, возможно, даже ел бы блюда из нового меню, если бы в них добавляли сахар и соль. Плюс, раньше на завтрак детям бесплатно давали булочку и чай. Сейчас мучное не предусмотрено, поэтому школьники остались без бесплатного завтрака. Поэтому вариантов не так много – платный завтрак или обед. Так как моя дочь ходит в группу продленного дня, мы выбираем обед.

Единственное, что ребенку нравится – это фрукты и какая-то каша, которая почему-то в последний раз была сладкая. Возможно, в школе начали понемногу добавлять сахар.

До этого дочь с удовольствием ела гречку, а теперь в школе она ее полностью игнорирует, потому что она безвкусная. Вдобавок, борщ и суп для нее вообще невкусные из-за отсутствия соли. По ее словам, все эти блюда выглядят не лучшим образом. Из-за этого ей совершенно не хочется есть то, что она видит перед собой. Хотя на сайте все выглядит неплохо.

Но чтобы это все приготовить, нужно специальное оборудование, печи. А то, что есть на сегодня, просто не приспособлено к новому меню.

До Нового года за обед мы платили 20 грн, а сейчас – 25 грн. Питание в школе родители оплачивают сами. Но все это просто выброшенные деньги, потому что в мусорник уходят целые порции.

В одной из школ поставщик вообще отказался поставлять хлеб – теперь ведь нужен цельнозерновой. Он говорит, что ему нет смысла гонять машину и тратить деньги на бензин из-за 15 буханок хлеба.

Родители, конечно, возмущались. Но в этой ситуации ничего не сделаешь, разве что выходить на Банковую. Возможно, они хотели сделать как лучше, а получилось, как всегда. Сначала нужно было промониторить, завезти оборудование в школы и только потом составлять меню.

А они просто ставят эксперименты над детьми. Скорее всего, таким образом просто отбили деньги и пропиарились".

Елизавета, мама трехлетней девочки (детский сад), город Херсон:

"Раньше в садике давали макароны и сосиски, которые считаются супернеполезными. Теперь их исключили из меню. К тому же, в блюда добавляли соль и сахар, но на данный момент их нет ни в одном блюде. Дети отказываются есть и пить.

Еще один момент – сочетание еды. Например, в садике начали готовить борщ со сливовым вареньем. И если раньше моя дочь уплетала борщ за две щеки, то сейчас она наотрез отказывается его есть. Также ввели рыбное суфле со сметаной – это вообще нонсенс.

Еще недавно моего ребенка было проблематично накормить дома. Теперь она приходит и жалуется, что голодная. Недавно дочка пришла из садика и съела тарелку супа, макароны с тушеной капустой, йогурт и банан. А в 12 ночи она снова попросила поесть. При этом, когда я прихожу в детсад, мне говорят, что мой ребенок якобы съедает все. Такого не может быть – не думаю, что за короткий отрезок времени у нее настолько сильно поднялся бы аппетит.

Также дочь начала жаловаться на боли в животе, потому что в садике ходит голодная, а дома желудок резко наполняется.

Цена на меню сейчас поднялась почти вполовину, а ребенок начал питаться хуже. Раньше мы платили примерно 24 грн в день, а сейчас уже около 30 грн. Питание мы оплачиваем сами.

В этой ситуации родители разделились на два лагеря. Одни делают вид, что им нравится новое меню, потому что не хотят конфликтовать с руководством садика. Другие высказывают свое недовольство прямо.

Плюс некоторые сотрудники, дети которых ходят в сад, где они работают, приносят воспитателям еду и просят подкармливать своих детей. В то время как другие истекают слюной.

Я категорически недовольна этими нововведениями, потому что дети приходят домой голодными. Не было ни одного родителя, который бы мне рассказал, что ребенок возвращается сытый".