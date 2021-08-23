С 23 августа в Украине цифровые паспорта приравняли к бумажным после того, как вступил в силу соответствующий закон.

С этого дня в Украине функционируют три вида документов, удостоверяющих личность - бумажные книжечки, пластиковые ID-карты и электронные (в смартфоне).

Анонсируя изменения в Минцифры заявляли, что Украина стала первой в мире страной, которая приравняла электронные документы к бумажным. При этом есть у обращения диджитал-паспортов и свои ограничения.

Рассказываем, как это будет работать и как оформить е-паспорта.

Что такое электронный паспорт и когда он пригодится

Электронный паспорт - это цифровое отображение информации из демографического реестра, подтверждающее личность человека. При этом отображается та же информация, что и в паспорте ID-карте. Хранятся е-паспорта в приложении цифровых услуг "Дiя".

С 23 августа все поставщики услуг в Украине будут обязаны принимать электронные паспорта наравне с бумажными или пластиковыми.

Это значит, что с помощью "паспорта в смартфоне" можно будет:

- забрать посылку на почте;

- купить билет на самолет, поезд или автобус (по Украине);

- воспользоваться услугами банка и госструктур;

- подтвердить свою личность в супермаркете или в правоохранительных органах;

- заселиться в отель (в Украине).

Чтобы скопировать и передать информацию достаточно будет нажать на электронный паспорт в смартфоне и будет сгенерирован QR-код. Он станет аналогом ксерокопии, как в бумажных паспортах.

Ограничения для "паспортов в смартфоне"

Главное ограничение цифровых паспортов то, что они действуют только внутри Украины, как и загранпаспорта в "Дії", по которым нельзя выехать заграницу. Для того, чтобы цифровые документы действовали за пределами Украины, их должны признать другие страны, чего пока не произошло.

- Такой паспорт нельзя будет предъявить при выезде за границу

- Е-паспорт не будут принимать при пересечении КПВВ на линии разграничения в Крыму и на Донбассе.

Как оформить

Электронные паспорта специально оформлять не нужно. Они автоматически подгрузятся в приложении "Дія", но только у обладателей паспортов в виде пластиковых ID-карт.

Обладатели бумажных паспортов-книжечек получить электронный не смогут, поскольку в "Дії" не отражают документы с бумажных документов. В ней оперируют данными из демографического реестра. Информация о человеке попадает туда, когда он оформляет документы нового типа - биометрические загранпаспорта с чипом, паспорта в виде ID-карт.

То есть электронные паспорта будут актуальны только для тех, у кого есть паспорт в виде карты.