Сегодня, 28 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот важнейший праздник напоминает нам о кончине Марии - матери Иисуса Христа, и переходе в вечную жизнь.

О приближающейся смерти Божья мать узнала от архангела Гавриила. Проститься с ней в Иерусалим, где она прожила, явились апостолы из разных стран. Согласно преданию, после смерти гробница ее открылась, воссиял чудесный свет и Мария возвысилась на небеса.

Священнослужители утверждают, что существует четыре места на Земле, куда является Пресвятая Богородица. Считается, что постоянно она находится на Афоне. Три других удела Богородицы: в Грузии, в Киево-Печерской Лавре и Дивеево Нижегородской области.

Вчера завершился Успенский пост, который берет свое начало от данной даты. Поэтому сегодня уже нет ограничений в пище: можно есть мясо и рыбу, пить вино. В храмах принято святить хлеб - затем его раздают обездоленным и вкушают сами за обедом.

Запрещается копать огород или работать в саду, брать в руки ножницы или иголку. Даже хлеб рекомендовано ломать руками, а не резать. Нельзя ссориться, злиться, дурно мыслить, кого-либо обижать - в принципе, как надо стараться и в любой другой день года.

У селян праздник Успения Богородицы ознаменовывается окончанием основной уборки урожая и началом первого бабьего лето.

Дополнительно для наших читателей мы публикуем красивые открытки, которые можно отправить сегодня своим коллегам, друзьям и близким. С праздником, будьте здоровы! В конце материала - акафист Успению Пресвятой Богородицы.