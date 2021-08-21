В одном из крупнейших городов Австралии, Мельбурне, состоялся крупный митинг против самоизоляции, которую местные власти решили ввести в населенном пункте. Его участники в центре города вступили в драку с полицией.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Перед этим Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория, объявил о распространении изоляции на всю территорию штата. Там зарегистрировали 77 новых случаев Covid-19.

Для борьбы с протестующими было привлечено более семисот полицейских. Сейчас митинги в штате запрещены из-за карантинных ограничений.

По данным журналистов, демонстранты маршировали по центральному деловому району Мельбурна от здания парламента до станции Флиндерс-стрит. Сотрудники полиции выстроились вдоль улиц.

Главный комиссар сообщил о предъявлении обвинения пяти людям - еще до митинга. В ходе акции протеста происходили стычки ее участников с правоохранителями. Известно о задержаниях, сколько именно людей оказались в полиции, не уточняется.

Полицейский сообщил, что все задержанные протестующие будут оштрафованы на 5 500 долларов США.

Митинги проходили и в других населенных пунктах: более 2 тысяч демонстрантов собрались в Ботаническом саду Брисбена перед запланированным маршем по городу.

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