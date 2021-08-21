В Украине зафиксировано существенное подорожание цен на ряд овощей. Больше всего удар затронул розовые томаты и баклажаны. Главной причиной называют дефицит предложений среди фермеров, передает AgroTimes.

Проанализировав цены на фермерском рынке "Нежданная" в Херсонской области эксперты пришли к выводу, что розовые помидоры теперь продаются по 15-20 грн/кг.

Обычные помидоры обойдутся в 5-8 грн/кг, желтые в 12-20 грн/кг. А черри без ветвей – 17 грн/кг.

Помимо этого, подскочили цены и на баклажаны. Если раньше за них просили 5-7 грн, то теперь 7-10 грн/кг. Кругловидные баклажаны продаются по 10 грн/кг, а сорт "граффити" в районе 10-16 грн/кг.

Подорожание коснулось также огурцов, кабачков, цуккини и картошки.

Также "Страна" рассказывала, что похожая ситуация произошла и с другими продуктами. В частности, цена подскочила на хлеб, мясо и сахар. И это несмотря на рекордный урожай в Украине.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины решили рассказать, как избежать летального исхода при употреблении домашних заготовок. По словам чиновников, в стране зафиксировали 50 случаев ботулизма с начала года. Причиной стало употребление консервов и рыбы.