Американское посольство в Киеве поздравило граждан Украины с 30-й годовщиной Независимости страны. Они выпустили видеозапись, на которой спели песню "Мой друг" группы Kozak System.

Ролик опубликован на странице ведомства в Инстаграме.

На записи песню на украинском языке исполняют советник по политическим вопросам Дэвид Гребенюк и группа DUCKANDCOVER. Также сообщается, что видео было снято в честь дружбы украинцев с американцами.

Также дипломаты заявили, что США решительно поддерживают Украины и ее суверенитет, а также территориальную целостность, демократию и процветание.

Кроме того, большинство сотрудников были одеты в вышиванки.

В ролике использовали кадры с совместных военных учений Украины и США.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений U.S. Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)

Напомним, ранее мы писали, что британские военные прибыли в Украину для участия в мероприятиях ко Дню Независимости.

Также мы рассказывали, как будут отмечать самый дорогой в истории День Независимости.

Кроме того, сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступит на торжественном собрании Рады в День Независимости.