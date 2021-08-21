К юбилейному празднованию Дня Независимости Украины специалисты креативного агентства TABASCO при поддержки Министерства иностранных дел сумели воссоздать голос великого украинского поэта Тараса Шевченко. Хотя Кобзарь и умер за 16 лет до появления первых технологий, которые позволяли записывать звук (речь идет о фонографе Томаса Эдисона, который был впервые представлен 21 ноября 1877 года - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба МИД на своей странице в Fаcebook.

Поскольку записей голоса поэта нет, для его реконструкции были применены разные современные технологии. С помощью посмертной маски Шевченко установили его точные антропометрические данные.

Помимо этого была собрана вся возможная информация о привычках в поведении, внешнем виде и голосе поэта. После сбора всех данных была создана 3D-модель его головы.

После создания модели было найдено 108 людей, с похожими параметрами и нейросеть выбрала трех из них, которые могут наиболее точно репрезентовать голос Шевченко.

В проекте было задействовано около ста пятидесяти специалистов из разных сфер, создание голоса Шевченко заняло практически целый год.

Напомним, ко Дню Независимости выпустили несколько сувенирных медалей, в том числе и с Тарасом Шевченко.

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