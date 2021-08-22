В результате наводнения в американском штате Теннеси погибли как минимум восемь человек. При этом без вести пропавшими считаются еще 30 граждан, передает AP.

Как рассказали власти округа Хамфрис, во многих местах вода даже размыла дороги. Также наблюдаются перебои со связью, в том числе и мобильной. При этом несколько домов были уничтожены.

На данный момент известно, что водой затопило округа Хамфрис, Диксо, Хикман и Хьюстон. За прошедшие сутки в Хамфрисе выпало рекордное с 2010 года количество осадков – 43 см. Сейчас силовики продолжают операцию по спасению и поиску людей.

Напомним, из-за надвигающегося на США тропического шторма Фред в Теннеси решили закрыть школы. Людей, которые проживают возле рек Френч-Брод, Ноличаки и Голубиной реки власти решили эвакуировать.

Всего под угрозой шторма оказалась вся Западная Вирджиния. Без света там сидят 25 тысяч человек. Накануне сообщалось, что шторм также обрушился на штат Джорджия.

До этого "Страна" рассказывала, что на США обрушился тропический шторм "Эльза". Из-за него президент США Джо Байден решил ввести режим ЧС.