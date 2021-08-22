В российском Геленджике на 48 часов задержали солиста украинской группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного, который спровоцировал дебош на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Так, во время концерта музыкант решил позвать своих поклонников на сцену. Из-за этого началась давка, а людей еще долго не могли выгнать в зал. Это привело к тому, что выступление пришлось завершить раньше запланированного срока - на четыре песни.

Как оказалось после задержания полицейскими, солист "Пошлой Молли" был еще и под воздействием алкоголя. В связи с инцидентом, Бледному вменяют пьяный дебош.

Позже в сети появилось обращение и самого певца. Он заявил, что день выступления был лучшим в его жизни.

В то же время адвокат Бледного рассказал, что сторонам удалось достичь компромисса - солист вместо ареста на двое суток заплатит штраф. Сейчас он находится на пути в Анапу.

Напомним, в пятницу была годовщина отравления "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального. Это событие имело далеко идущие политические последствия – Запад обвинил Россию в новой атаке "Новичком", а сторонники Навального попытались раскачать майдан в Москве.