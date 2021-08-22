В МОЗ украинцам напомнили о правилах безопасного поведения на воде этим летом
Представители Минздрава напомнили украинцам о правилах безопасного поведения на воде, чтобы избежать случаев утопления.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
По данным МОЗ, утопление является третьей среди распространенных причин смерти от непреднамеренных травм в мире. В сумме на него приходится 7% всех случаев смерти, связанных с травмами.
Утопления уносят жизни примерно 236 000 человек ежегодно, как заявляют в ВОЗ. В группу риска из-за утопления можно отнести детей, мужчин и людей, которые имеют широкий доступ к воде.
Чтобы избежать утопления важно соблюдать следующие правила поведения на воде:
- плавать только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;
- не прыгать в воду в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
- не заплывать за границу купания в акватории, огражденной буйками;
- дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых - не позволять детям купаться самостоятельно и долго находиться под водой, задержав дыхание;
- помнить, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением, - очень опасно;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, ведь тогда люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации;
- не подплывать к моторным суднам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- не залезать на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;
- не использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.
Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения предоставило список пляжей с отклонениями показателей качества воды.
Также в начале августа МОЗ рассказали, как избежать несчастных случаев с детьми на воде