Представители Минздрава напомнили украинцам о правилах безопасного поведения на воде, чтобы избежать случаев утопления.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

По данным МОЗ, утопление является третьей среди распространенных причин смерти от непреднамеренных травм в мире. В сумме на него приходится 7% всех случаев смерти, связанных с травмами.

Утопления уносят жизни примерно 236 000 человек ежегодно, как заявляют в ВОЗ. В группу риска из-за утопления можно отнести детей, мужчин и людей, которые имеют широкий доступ к воде.

Чтобы избежать утопления важно соблюдать следующие правила поведения на воде:

плавать только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;

не прыгать в воду в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

не заплывать за границу купания в акватории, огражденной буйками;

дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых - не позволять детям купаться самостоятельно и долго находиться под водой, задержав дыхание;

помнить, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением, - очень опасно;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, ведь тогда люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации;

не подплывать к моторным суднам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

не залезать на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;

не использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения предоставило список пляжей с отклонениями показателей качества воды.

Также в начале августа МОЗ рассказали, как избежать несчастных случаев с детьми на воде