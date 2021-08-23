В мелитопольском маршрутном автобусе (Запорожская область) водитель отказался брать деньги за проезд с пожилого мужчины, пассажиры восхитились таким решением мужчины.

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

Как рассказали в издании, читатели часто жалуются редакции на поведение водителей маршруток, которые в Мелитополе иногда не соблюдают график, ездят наперегонки и могут нахамить пассажирам.

Но в этот раз наоборот, пассажиры рассказали о благородном поступке водителя. Пожилой мужчина, лет восьмидесяти, зашел в транспорт и два раза пытался заплатить за проезд купюрой в пять гривен. Но водитель не взял с него денег.

"Успокойся, отец! Денег я с тебя не возьму", - сказал водитель.

Напомним, в Одессе пассажир маршрутки ударил женщину. Тогда другие пассажиры вышли на остановке и устроили ему суд Линча - не просто объяснили, что тот был не прав, но и побили его.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве маршрутки стали использовать как мобильные центры вакцинации от коронавируса. Прививки делают прямо в транспортном средстве, но столичные жители возмутились отсутствием санитарных норм.