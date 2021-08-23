Россия не планирует реагировать на 30-ю годовщину Независимости Украины. Кроме этого, РФ не готовит каких-либо статей в связи с празднованием. 

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 

Напомним, в этом году в Украине пройдет самый дорогой в истории страны День Независимости. На его торжество потратят 5,4 млрд гривен. Также в честь 30-летия Дня Независимости украинцам предлагают масштабную программу празднований, которая растянется на несколько дней. А именно 150 торжественных мероприятий, которые запланированы по всей стране. "Страна" собрала детальную афишу всех мероприятий. 

Кроме этого, на День независимости пройдет три мероприятия при участии Вооруженных сил Украины и сил стран-партнеров. Всего поучаствуют 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов и четыреста единиц военной техники. Также запланирован показ вооружения и военной техники в Одессе, а также воздушный и водный показ вооружения на реке Днепр. 

Также в параде будут участвовать военнослужащие морской пехоты 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского

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