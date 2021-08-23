Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию нарвалась на волну хейта в соцсети Instagram, написав об отказе от украинского гражданства и о том, что умрет американкой.

22 августа 43-летняя спортсменка, которая давно живет в США, официально сообщила, что отказывается от гражданства Украины. При этом комментарии под записью она отключила.

День спустя опубликовала в своем аккаунте новую запись.

"Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", - подписала Оксана свой фотопортрет.

В комментарии, который на этот раз фигуристка не закрывала, тут же пришли разгневанные патриоты Украины.

"Без рода и племени", "Родилась, выиграла, умерла. А Украина будет всегда", "Подлость не имеет национальности", "Насколько я помню, вы очень гордились, что вы еврейка. А тут уже стали русской. Вы уж определитесь, хамелеоновая вы наша", "С 1994 года в США живете, какая, блин, вы украинка?"

Были среди комментариев и откровенно оскорбительные нападки, вроде такой: "Оксана, вы начали бухать?"

Лишь отдельные пользователи пожелали Оксане жить долго, восхищались ее выдающимися заслугами и констатировали, что Украина ее не ценит.

"Вы прекрасны. Гордость нации", - написал один из доброжелательно настроенных комментаторов.

Ранее "Страна" рассказывала, как захейтили легкоатлетку Ярославу Магучих за совместное фото на Олимпиаде с россиянкой.

Мы также описывали, как другую участницу Игр Дарью Белодед затравили в соцсетях из-за того, что свой пост после получения бронзовой медали она написала на русском языке.