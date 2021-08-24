В понедельник, 23 августа, глава украинского правительства Денис Шмыгаль встретился в Киеве с госсекретарем Святого Престола Пьетро Паролином. Они обсудили лечение детей из Украины в ватиканской больнице, а также возможность визита Папы Римского в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

Лечение детей в Ватикане, по словам Шмыгаля, будет регулироваться меморандумом, подписанным украинским Минздравом и больницей "Младенец Иисус". Сейчас документ уже заканчивают разрабатывать, ожидается, что он может быть согласован уже в сентябре. Шмыгаль заявил, что Киев семь лет ожидал появления возможности лечения украинских детей в Ватикане.

Кроме того, участники встречи обсудили недавнее назначение литовца Висвальдаса Кульбокаса представителем Ватикана в Украине. Вскоре он должен прибыть в нашу страну.

Также Шмыгаль напомнил Паролину, что Зеленский приглашал Папу Римского в Украину, и это приглашение остается в силе. По мнению украинского премьера, это было бы очень кстати в свете 20-летия визита в Украину Иоанна Павла II.

Напомним, этим летом Папе Римскому сделали операцию на кишечнике, но уже в середине июля он провел проповедь на площади Святого Петра.

Также мы писали о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину еще в конце июня.