Запорожская прокуратура подозревает руководство местного аэропорта в том, что оно в период с 2017 по 2019 незаконно присвоило около полумиллиона гривен.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, руководитель одного из местных предприятий, по версии правоохранителей, создал преступную группировку, в состав которой входил он, а также руководитель аэропорта и его подчиненный. В период с 2017 по 2019 годы они вносили неправдивые сведения в акт приемки-передачи о поставках и технической настройке антенной системы курсового радиомаяка. В бумагах фигурировала 21 антенна, а реально их привезли лишь 13.

Всего, утверждают в прокуратуре, на счета подрядчика были перечислены "лишние" 500 тысяч грн. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, САП и НАБУ задержали на взятке члена Комиссии по регулированию азартных игр. По данным силовиков, за предоставление разрешений и лицензии он требовал 90 тысяч долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что недавно в Киеве прошли обыски по делу о присвоении денег, выделенных на строительство Подольского моста. На этот раз правоохранители пришли в одно из КП, а также департамент КГГА.