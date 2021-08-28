Начиная с 27 сентября владельцы старой версии Android 2.3.7 ("Имбирный пряник") и еще более ранних не смогут зайти в свой Google-аккаунт на устройстве. Также они не смогут пользоваться сотовой связью украинских операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell.

Об этом сообщает сайт Тoday.

Абоненты перечисленных операторов, которые пользуются старыми версиями Android (от 2.3.7 и старше) могут быть отключены от связи уже через месяц. Это связано с решением компании Google, которая намерена отключить пользователей из-за того, что старые версии обеспечения стали уязвимы для хакеров.

Таким образом, чтобы не лишиться мобильной связи и интернета, пользователям следует обновить программное обеспечение до 3.0 и новее.

Между тем речь идет о большом количестве украинцев: "Киевстаром" пользуется более ста тысяч человек с устаревшей версией Android, lifecell - 36 тысяч граждан, а Vodafone - примерно 130 тысяч.

Ранее "Страна" рассказывала, что на смартфоны не рекомендуется устанавливать некоторые приложения. Они могут засорить телефон большим количеством рекламы.

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