Неподалеку от Гренландии ученым удалось выявить небольшой остров, который оказался неизвестным на карте. Об этом сообщает The Guardian.

Так, остров оказался небольшим, всего 30 метров. А в ширину – 3 метра. Участок находится на север от Гренландии, а ученым удалось обнаружить его случайно, когда они собирались отправиться в экспедицию по сбору образцов.

Сперва исследователи подумали, что находятся на известном острове Оодак, но спустя время им удалось выяснить – это ранее неизведанный остров. Его решили назвать Qeqertaq Avannarleq, что буквально означает "самый северный остров".

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Напомним, с 2050 года на Северном полюсе летом морской лед будет таять практически полностью. Его площадь будет составлять менее миллиона квадратных километров против нынешних шести миллионов. К такому выводу пришли ученые из Университета Гамбурга.

Ранее "Страна" сообщала, что Гренландия за теплый год потеряла в 12 раз больше льда, чем наморозила.

Также мы писали, что NASA представило фотографии, показывающие быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде. Агентство также зафиксировало здесь температуру воздуха в +20 градусов.