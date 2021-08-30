В самом известном следственном изоляторе Москвы СИЗО-1, которое более известно как "Матросская тишина", часть заключенных организовала экстремистскую группировку АУЕ ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство" – Ред.). Среди прочего, заключенные организовали доставку запрещенных предметов, а также создали фонд для поддержания жизни своего движения.

Об этом сообщает в понедельник, 30 августа, информагентство ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что криминальные авторитеты создали АУЕ в "Матросской тишине" уже более года тому назад. Движение занималось в изоляторе пропагандой криминального образа жизни, а также они "кошмарили" сотрудников самого СИЗО.

Правоохранители и силовики провели обыск в изоляторе и отчитались о прекращении работы движения. Открыто два уголовных дела по статьям об создании и деятельности экстремистского движения, а также о его финансировании.

Напомним, что движение АУЕ обрело свою популярность в России несколько лет назад. Это относительно новая молодежная субкультура, имеющая истоки в тюремной среде. Расшифровывается сокращение просто, но в нескольких вариантах, которые, впрочем, не отличимы по смыслу. "Арестантский Уклад Един", "Арестантское Уркаганское Единство" и "Арестанты Упрямы (и) Едины". Более подробно об этом движении читайте в материале "Страны".

Также мы писали, что в конце октября 2020 года движение АУЕ признали запрещенным на территории Российской Федерации.