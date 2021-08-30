В России комика Идрака Мирзализаде, которого в августе арестовали на 10 суток за шутку про испачканное постельное белье, обязали выехать из страны, его пребывание в РФ признано "пожизненно нежелательным".

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве заявили, что комик в своем выступлении возбуждал вражду по отношению к русским и унижал их достоинство. Поэтому его пребывание в стране в МВД считают угрожающим порядку и правам граждан.

Теперь по российским законам Мирзализаде должен выехать из России в течение трех дней, иначе его депортируют. Кроме того, ему будет запрещен въезд в РФ.

По информации МВД РФ, у Мирзализаде белорусское гражданство, вид на жительство в России он получил в марте этого года.

Напомним, "Страна" рассказывала о шутке, из-за которой в адрес Идрака Мирзализаде началась травля. В шоу "Разгоны" он говорил о том, что не славянам тяжело найти в Москве квартиру, они сталкиваются с ксенофобией. Комик рассказал в связи с этим, как он вселился в квартиру, и оттуда пришлось выносить испачканный фекалиями матрац. Идрак сообщил, что раньше квартиру арендовали русские, и пошутил, что, наверное, среди них принято обмазываться экскрементами перед сном.

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