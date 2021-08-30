Автомобилистам Парижа ввели ограничение – как и анонсировалось, скорость во французской столице, снижена до 30 км/ч, лишь в некоторых случаях этот лимит не действует. Большинство населения столицы поддерживает новый закон.

Об этом пишет dw.com.

Введение этого скоростного запрета было предвыборным обещанием мэра Парижа Анн Идальго. Данное ограничение создали ради защиты экологии и повышения безопасности на дороге. Население французской столицы поддерживает данный закон - согласно опросам, около 61% Парижан довольны его принятием.

Скоростное ограничение не действует на кольцевой дороге, где можно разгоняться до 70 км/ч, а на окружающих город бульварах можно ездить со скоростью 50 км/ч. Данный лимит также не действует на некоторых крупных авеню, таких как Елисейские поля.

Напомним, что аналогичное ограничение действует с начала 2021 года и в столице Бельгии - Брюсселе.

А в Киеве планировалось внедрение скоростного ограничения в жилых районах до 30 км/ч. По словам киевских чиновников, первый дорожный знак запрета превышения скорости транспорта до 30 км/час уже установлен на улице Лютеранской, где расположен лицей. В КГГА объяснили, что движение на этом участке дороги является одним из самых насыщенных в центре столицы.