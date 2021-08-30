Вечером в воскресенье, 29 августа, Херсонской области на Арабатской Стрелке в детском лагере села Счастливцево во время дискотеки умерла 16-летняя девочка.

Об этом сообщает издание Новый Визит.

Сообщается, что подросток упала прямо во время танца и потеряла сознание. Ее экстренно, на частном транспорте эвакуировали в больницу города Геническа.

В медицинском учреждении констатировали ее смерть. По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

По данным из медицинском справки девушка приехала на отдых из Кривого Рога Днепропетровской области.

Сообщается, что никаких патологий, которые могли бы привести к летальному исходу подростка у нее выявить не смогли.

Начато расследование причин смерти девушки.

Как сообщала "Страна", в запорожском лагере отдыха детям как минимум половинили порции на завтрак. Согласно заявленного меню на завтрак каждый ребенок должен получить порцию весом 380 г, но получили только 180 г.

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Напомним, что в Госпотребслужбе рассказали, чем отравились дети в лагере "Славутич".