В США произошел очень и очень необычный инцидент. Житель штата Теннеси 39-летний Тайсон Гилберт крайне странно отреагировал на сигнал полицейского патруля, который обнаружил его автомобиль Honda Accord припаркованным на шоссе 70 недалеко от города Дауэллтаун.

Вместо того чтобы подчиниться требованию полицейских и показать документы, Тайсон Гилберт нажал на газ. Погоня продолжалась в двух округах, как передает Newsweek.

Чтобы остановить беглеца полиция несколько раз преграждала ему дорогу спецлентой с шипами. Но когда копы в итоге увидели Тайсона Гилберта то буквально остолбенели.

Как оказалось, он во время погони сумел каким-то образом отрезать свой половой орган и выбросить его в окно.

"Он все время был в пути, - рассказал патрульный Бобби Джонсон. - А когда свернул на Олд Либерти Роуд, то остановился и открыл дверь. Он был голый и весь в крови. Затем он закрыл дверь и продолжил движение".

Как еще сообщили в полиции, Гилберт рассказал, что отрезать пенис ему приказали голоса, доносившиеся из радио. Это якобы было необходимо для спасения мира.

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