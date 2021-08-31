Консульский отдел посольства Украины в Турции временно прекратит свою работу с сегодняшнего дня, 31 августа, до воскресенья, 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства на своей странице в Facebook.

В посольстве заявили, что консульский отдел не будет работать в связи с вынужденным закрытием. Таким образом, прием и выдачу документов можно будет осуществить после 12 сентября.

При этом, причину вынужденного закрытия в диппредставительстве не указали.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью необходимо обращаться по телефону "горячей линии": +90 539 550 98 98", - добавили в посольстве.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве открыли первое посольство Ирландии. На открытии присутствовали заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

Также сообщали, что посольство США анонсировало открытие в Киеве Американского университета. На снимкн с презентации, которая проходила на территории пустующего Киевского речного порта, установлена арка с надписью "Будущий дом Американского университета Киев".