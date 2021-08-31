В Замбии пастор местной церкви решил похоронить себя заживо, чтобы воскреснуть через три дня - как Иисус - однако когда его выкопали, оказалось, что он умер.

Об этом пишет кенийский портал Мwakilishi.

22-летний пастор христианской церкви в городе Чидиза Джеймс Сакала убедил своих последователей, что если его похоронить заживо, то через три дня он воскреснет из мертвых, подобно Иисусу.

В итоге члены его церкви похоронили Сакала со связанными руками в неглубокой могиле. В погребении принимали участие три человека.

Когда спустя три дня его откопали, оказалось, что он умер. Его одеяние было покрыто кровью, что указывает на то, что он пытался выбраться перед гибелью.

Полиция арестовала одного из мужчин, похоронивших пастора заживо, в то время как двое других подозреваемых все еще находятся на свободе.

У пастора осталась беременная жена. Мужчину похоронили на территории его усадьбы.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Африке бюро похоронных услуг подали в суд на пастора, который "воскресил" человека.

Также мы сообщали, что весной в Нигерии сотни африканцев отравились растворимым соком, десять человек умерли.