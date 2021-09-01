Ростислав Дзундза прокомментировал "Стране" видео, на котором он рассказывал полиции о своей нетрадиционной ориентации и про большие связи во власти. Среди прочего, он дал понять, что видео снято после отмечания Дня независимости 24 августа.

"Где такое видео опубликовано? В телеграмм-канале разные видео могут быть опубликованы. Ну, мог быть выпившим, это же был праздник. Ну и что? 24 августа был большой праздник. 30 лет стране. Все праздновали, все были весёлые и могли говорить, что хотят. Я не вижу здесь никакой проблемы", — заявил Дзундза.

На уточнение "Страны", что на видео он также просит у полицейских "отсосать х*й", Дзундза ответил следующее:

"Каждый человек имеет право предлагать другому человеку, который достиг восемнадцати лет, что угодно", — заявил Дзундза.

Также Дзундза отрицает то, что является советником первой Леди (о чем он говорил на видео).

"Ну, перестаньте, это реально фейк, такого нет. Я то видео не видел и видеть не хочу. Я не являюсь помощником первой Леди, тем более советником. Также неправда, что я помощник депутата "Слуги народа" — я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских разных платформ", — рассказал Дзундза.

Отметим, что эта информация не соотносится с данными на сайте Верховной рады. В карточке депутата Нелли Яковлевой указан среди помощников Ростислав Дзундза.

Скриншот: Дзунзда среди помощников нардепа Яковлевой

Напомним, в распоряжении "Страны" появилось видео, на котором подвыпивший мужчина в центре Киева, неподалеку от Кабмина, в подробностях рассказывает полицейским о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и даже выражает желание оказать одному из полицейских сексуальные услуги. Затем он заявляет, что является замминистра экономического развития, а также советником первой леди.