В США могут начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Поскольку Штаты официально не одобрили этот препарат, его будут поставлять в другие страны.

Об этом со ссылкой на руководителя Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко сообщает "РИА Новости".

По словам Родзянко, этот вопрос он обсуждал с компанией-производителем вакцины. По его мнению, "Спутник V" получает все большее признание в разных странах. Поэтому компания, которая его выпускает, хочет наладить производство в стране, не признающей эту вакцину. Произведенный препарат в таком случае будут поставлять в третьи страны.

По информации Родзянко, переговоры на этот счет с американскими компаниями уже ведутся.

Напомним, ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября.

Также мы сообщали, что к июлю в Сан-Марино сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу благодаря вакцинации населения российским препаратом "Спутнику V".