Учебный год в школе №19 в Сумах начался с вызова взрывотехников. Специалистов вызвали в учебное заведение 1 сентября из-за боевого снаряда времен Второй мировой войны, который обнаружился в школьному музее.

Об этом сообщается в видеосюжете "Суспильного".

Обнаружил опасный экспонат в музее новый школьный директор, который занял свой пост два месяца назад. При чем музей работает в школе уже десятки лет - с 1963 года. В нем находились учебный мины и зенитный снаряд.

Как выяснили взрывотехники, снаряд действительно содержал взрывчатое вещество и мог быть преведен в боевое состояние. Его специалисты изъяли, а мины, которые оказались действительно учебными, оставили в школе.

Напомним, летом в Одесской области в море обнаружили затонувшее судно времен второй мировой войны. На его борту находились артиллерийские снаряды и разные взрывоопасные предметы.

Также "Страна" сообщала, что во Львовской области мужчина во дворе собственного дома подорвался на снаряде. Он выжил, но попал в больницу с ранениями.