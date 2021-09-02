В четверг в Черновцах произошел эмоциональный инцидент в зале горсовета. Туда ворвалась женщина и попыталась что-то объяснить, узнать или доказать мэру города Роману Кличуку, который находился в президиуме.

Видео произошедшего опубликовали на Youtube-канале "А что сегодня было?".

Она сперва показала какой-то, вероятно, документ чиновнику, но вразумительной реакции не получила. Сам мэр выглядел при этом озадаченным.

В ходе эмоционального объяснения проблем от женщины Кличуку пришлось несколько раз отъезжать от президиума, когда она пыталась его ударить.

В это время секретарь горсовета успела вызвать охрану.

Несколько депутатов горсовета, сидя по своим местам, пытались расспросить женщину, почему она пришла в сессионный зал и чего требует. Однако никакого конкретного ответа она не дала.

Кличук попросил прощения у присутствующих за эту ситуацию. По словам чиновника, он не понял, почему женщина пришла в горсовет и чего она требовала.

"Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет", – сказал мэр, добавив, что у нее, вероятно, есть психические расстройства. После этого Кличук объявил перерыв в работе сессии на 10 минут.

Как сообщала "Страна", в Черновцах в кофейне, расположенной на улице Синагоги, используют символику нацистской СС.

Также в Черновцах непогода повалила деревья и нарушила работу транспорта.