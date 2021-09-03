В ночь на воскресенье, 5 сентября, в Киеве на один час продлят работу метрополитена из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции, который начнется в 21:45. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" .

"Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства!", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" напомнили о необходимости соблюдения в метро масочного режима.

Напомним, 4 сентября сборная Украины примет на поле НСК "Олимпийский" чемпионов мира, команду Франции. После катастрофы в игре с Казахстаном (2:2) нашим футболистам теперь буквально нужно умирать на поле в каждом оставшемся матче, чтобы зацепиться за шанс поехать на ЧМ-2022 в Катаре.

Также мы сообщали, что в Киеве пьяные подростки обрисовали вагон метро. Пассажиры на них никак не реагировали.