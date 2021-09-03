1 сентября в России произошел случай, который там до сих пор остается топ-темой.

На День знаний известные россияне давали открытые уроки школьникам и студентам.

Присоединился к этой традиции и Владимир Путин, который сейчас находится с визитом на Дальнем Востоке. Он прочитал лекцию во Владивостоке. Слушателям стали лучшие ученики - победители конкурсов и олимпиад.

В ходе урока Путин перепутал Северную войну с Семилетней. Один из школьник взял микрофон и исправил президента. Говорили они, кстати, о событиях, связанных с Украиной - Полтавской битве, где войска Петра Первого разгромили армию шведского короля Карла с примкнувшим к нему гетманом Мазепой.

Действия школьника, что называется, взорвали интернет. Отдельного внимания заслужили и слова директрисы школы, в которой учится мальчик. Педагог подвергла его критике и назвала поступок наглостью.

Но на защиту ребенка сначала стал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а потом и сам президент.

Все подробности - в материале "Страны".

Как школьник из Воркуты исправил Путина

Визит Путина во Владивосток выпал на 1 сентября. В этом городе президент России и прочил лекцию для школьников.

Послушать его вживую представилась возможность отличникам обучения, которых пригласили со всей страны. Среди них был и одиннадцатиклассник Никанор Толстых из Воркуты.

В ходе урока Путин ошибочно заявил, что Петр Первый воевал со Швецией в ходе Семилетней войны.

"Чё Петр Первый Семилетнюю войну учинил? Ну чё он со шведами-то семь лет воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?" - сказал Владимир Путин.

После того, как президент закончил говорить, микрофон попросил Никанор. Он напомнил, что война называлась Северной и продолжалась 21 год. Путин признал, что ошибся и сказал Толстых: "Спасибо за поправочку".

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостокеhttps://t.co/Uvrs3NGTF0 pic.twitter.com/oKTqBwZLJ5 September 1, 2021

Возможно, случай прошел бы в средствах массовой информации как одна короткая новость, если бы не последовавшее заявление директрисы школы, где учится Никанор.

Директриса Юлия Рябцева дала комментарий СМИ. Она раскритиковала мальчика. Причиной того, что он исправил президента, педагог назвала молодой возраст, который подразумевает "определенную наглость".

"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом", - сказала Рябцева.

Также она посетовала, что люди только с годами начинают понимать, что "скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича". Никанора Толстых при этом она назвала "звездным и хорошим мальчиком".

Непосредственно учительница Никанора, в свою очередь, поддержала мальчика и сказала, что он молодец: "То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность".

"Мальчика хотели наказать, но он и так из Воркуты"

Этот случай начали активно обсуждать в российской либеральной оппозиции. Сторонники Навального заговорили о том, что в российских школах "учат раболепию".

В том же ключе начали склонять эту историю в Твиттере. Там начали троллить, что мальчика могут не просто из школы исключить, но и семь лет дать.

"Школьника, указавшего на ошибку Путина в вопросе Северной войны, исключили из школы и пригласили в военкомат". "Мальчика и его родителей хотели наказать, но они и так из Воркуты".

"Удивительно, как человек одним предложением может сломать жизнь всей своей семье". "Школьник, который поправил президента по поводу семилетней войны, получил семь лет".

Реакция Пескова и Путина

Впрочем, реакция Кремля оказалась совсем иной, чем у директора школы.

"Это абсолютно нормальная ситуация, и ребенок - молодец, и мы надеемся, что никто его критиковать не будет... Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего", - заявил пресс-секретарь Путина.

Он акцентировал на том, что не согласен со словами директрисы школы.

"Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы", - добавил Песков.

В завершении он сказал о Путине: "Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории. И конечно он всегда с готовностью слушает такие корректировки - будь то в исполнении ребенка или в исполнении какого-то иного специалиста", - заключил Песков.

Сегодня поставил точку в инциденте и сам Путин.

"Навеяло мне почему-то, назвал это Семилетней войной. Хотя понятно, что закончилась она формально в 1721-м. И прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались такие грамотные, подготовленные, хорошо знают историю Отечества и, что важно, свободно тут же излагают свою позицию. Послушайте, это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках", - сказал российский президент.