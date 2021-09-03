Водителю грузовика, который провалился в "сухой фонтан" в Киеве возле станции метро "Арсенальная" грозит штраф за нарушение правил дорожного движения. Полиция составила в отношении него протокол о нарушении, связанном с нахождением автомобиля в пешеходной зоне. Об этом сообщили Печерском райотделе столичной полиции.

Напомним, инцидент произошел утром в четверг, 2 сентября, в Киеве на открытой накануне после реконструкции Арсенальной площади.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве возле самой глубокой станции метро грузовик ушел под землю, продавив "сухой фонтан". Судя по снимкам, грузовик заехал в пешеходную зону т оказался на территории, где был установлен "сухой" фонтан. Под грузом авто плитка провалилась. По словам столичного мэра Виталия Кличко, инвестор обещал восстановить фонтан до конца недели.

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что в результате ЧП было повреждено покрытие фонтана. Специалисты проверяют исправность других его частей. Автомобиль оградили баннерами рабочие. Кроме того, Кличко заявил, что инвестор восстановит фонтан до конца недели.

Ранее "Страна" сообщала, как в центре Житомира грузовик провалился под землю по самую кабину.