В субботу, 4 сентября, в Киеве состоится очередная игра группового этапа отбора на ЧМ-2022 по футболу. Сборная Украины принимает чемпионов мира - Францию.

Наставник команды Александр Петраков заявил, что настраивает коллектив на победу. Также он сказал, что в команде есть кому заменить дисквалифицированного после игры с Казахстаном Зинченко.

"Не стоит расстраиваться (игрой против Казахстана - Ред.) - надо играть в футбол, побеждать сборную Франции. Их игроки - такие же люди, как и мы. В матче с казахстанцами нам не хватало свежести, кроме того, было очень трудно приспособиться к синтетике (газону стадиона - Ред.) в Казахстане. Первый тайм понравился, во втором после 70-й минуты ребята подсели. Много критических стрел полетело в сторону Караваева. Это футбол, все ошибаются. Цепь ошибок приводит ко взятию ворот. Все бывает в футболе, команда помогла Караваеву отойти", - сказал Петраков.

По словам тренера, к игре против Франции готовятся Яремчук, Степаненко, Зубков и Харатин.

"Я чувствую разницу между молодежной сборной и главной командой. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом, а опытные мне сами очень помогают. Словом, все идет своим чередом", - сказал Петраков.

Начало игры Украина - Франция назначено на субботу, 4 сентября на НСК "Олимпийский" в 21.45. Телетрансляция пройдет на ТРК "Украина" и "Футбол 1".

Франция - 8 очков (4 игры) Украина - 4 (4) Финляндия - 2 (2) Босния и Герцеговина - 2 (3) Казахстан - 2 (3).

Как сообщала "Страна", легендарный Пеле попал в больницу.

Напомним, что Петраков сказал после ничьей с Казахстаном.