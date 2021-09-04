В секретариате архиепископа Братиславы рассказали, что завершают подготовку к визиту Папы Римского Франциска, который запланирован на 12-15 сентября. Об этом сообщает "ТАСС".

"У нас началась непосредственная подготовка к встрече Папы Римского Франциска. Полным ходом идет регистрация верующих, которые для получения благословения святого отца приедут в Словакию со всех концов Европы. Только на службу, которую он 15 сентября возглавит в Шаштин-Страже (запад страны), прибудут, как известно на данный момент, более 30 000 паломников", - рассказали там.

Предполагается, что мероприятие пройдет с около полумиллионом паломников. Однако доступ будет разрешен только для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Известно, что Папа Римский прибудет в Словакию по приглашению президента Зузаны Чапутовой. Папа Римский посетит Братиславу, Шашин-Страж, Прешков и Кошице что на востоке страны. Там будут проведены службы - большинство из них пройдут под открытым небом.

На обеспечение визита Понтифика власти Словакии решили выделить 5,5 млн евро и привлечь для охраны порядка около 1,3 тысячи военнослужащих.

Напомним, Папа Римский в ближайшее время хочет отречься от Святого престола и уйти на покой. Причиной такого решения источники журналистов называют скверное состояние здоровья понтифика. В частности, это связывают с недавней операцией на кишечнике.

Также "Страна" рассказывал, что Папа Римский в ходе высказывания о ситуации в Афганистане, перепутал цитаты Меркель и Путина.