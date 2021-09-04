Из Солнца в сторону Земли выплеснулись два перегретых пузыря газа. Этот эффект называется выброс корональной массы (CME), сообщает портал EarthSky.

Считается, что CME не представляют серьезной угрозы для людей. Тем не менее, они вызывают полярные сияния через провоцирование геомагнитных бурь.

Синоптики из NOAA ожидают, что вызванная этими двумя вспышками будет в пределах категории G2 (умеренной геомагнитной бури).

Первая достигла Земли первого сентября, а вторая - второго сентября. Умеренные геомагнитные бури G2 случаются примерно 600 раз за 11 лет (1 солнечный цикл).

После них происходят длительные яркие полярные сияния на юге Северо-Западных регионов, в канадском Нунавуте и Юконе, а также на юге Канады, на севере США, а также Скандинавии и Исландии. Еще в конце августа ученые заметили повышенную активность на Солнце. После которой произошло восемь вспышек.

Через некоторое время произошла еще одна мощная вспышка. В тот момент температура солнечной плазмы составила более 10 миллионов градусов. В результате произошел выброс корональной массы, который направил к Земле в тандеме дугу наэлектризованного солнечного газа.

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