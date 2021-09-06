Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал увеличение числа камер автофиксации скорости и автомобилей "Фантом", которые также фиксируют нарушения, на украинских дорогах.

Об этом Монастырский заявил в понедельник, 6 сентября, в ходе презентации о ситуации на дорогах.

По словам главы МВД, в этом году к 50 видеокамерам фиксации скорости, которые установлены на дорогах в Украине, добавят еще 220, а в следующему году - еще сто. То есть уже до конца года число камер автофиксации скорости вырастет в 5,5 раз.

Также Монастырский анонсировал закупку в этом году 23 автомобилей "Фантом" без опознавательных знаков, которые будут фиксировать нарушения на дорогах. Пока таких машин в Украине только четыре.

Напомним, в 3 сентября в семи регионах Украины заработали новые камеры фото- и видеофиксации ДТП, мы публиковали их список.

Также мы писали о том, что помимо системы камер фиксации, правоохранители контролируют соблюдение скоростного режима с помощью приборов TruCam. Что касается автомобилей типа "Фантом", которые оснащены техническими средствами для фиксации нарушений ПДД непосредственно в движении, их также запустили с 2021 года.