Транспортный кризис на границе с Приднестровьем, когда Украина с 1 сентября перестала пропускать транспорт с приднестровскими номерами, поставили на паузу.

Границу временно открыли для приднестровского автотранспорта - до 1 октября. Как рассказали наши источники в украинской погранслужбе, отсрочку дали, чтобы люди могли попасть назад домой в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР). Официально это у пограничников не комментируют.

С 1 октября для выезда из Приднестровья в Украину нужны будут либо нейтральные номера, либо номера страны – члена ООН. А так как пока переоформлены только 5% приднестровских автомобилей, Приднестровье фактически окажется в блокаде.

Что, по словам экспертов, может стать одной из причин того, что затухший конфликт в ПМР, где в прошлом году пришла к власти прозападная Майя Санду, грозит разгореться вновь - прямо под боком Украины.

Кроме того, от решения Киева пострадают десятки тысяч живущих в Приднестровье граждан Украины, которые не смогут теперь ездить по работе и личным делам в нашу страну.

У жителей Приднестровья последние три года есть возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта. Однако сделали это далеко не все.

"Получается замкнутый круг: чтобы получить новые номера, нужны молдавские права, иностранцам без вида на жительство их не выдают - а это больше половины ПМР. Кроме того, огромная очередь в ПРТС (пункт регистрации транспортных средств в Приднестровье), фиг запишешься, постоянно "позвоните позже". Многие просто махнули рукой", - рассказал нам Василий Мик из Тирасполя.

Изначально заблокировать Приднестровье просила Молдова, но потом просьбу отозвала. Однако Киев самостоятельно решил закрыть границу для приднестровского трафика, считая, что таким образом "ударит" по России, которая покровительствует Тирасполю.

"Сегодня Украина, даже обгоняя Молдову, пытается использовать приднестровский фактор прежде всего для оказания давления на Россию. Поскольку Украина понимает, что Приднестровье зависит и политически поддерживается Россией. Ограничения, связанные с номерами для автотранспорта, которые создают социальные неудобства, хоть и не блокируют регион, можно рассмотреть как инструмент давления и игры с Россией, как попытка создать еще один предмет для торгов, вынудить Россию на какие-то уступки. Встречи Зеленского и Санду, осложненные, конечно, Чаусом, потенциально могут привести к формированию украинско-молдавской коалиции по блокаде Приднестровья и использованию приднестровской ситуации в качестве инструмента давления на Россию, инструмента принуждения России к уступкам или агрессивным действиям, которые должны были бы ее дискредитировать", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

В любом случае, в Приднестровье живет, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч граждан с украинскими паспортами. А блокада транспорта чревата прекращением пассажирских перевозок на Украину и в Россию через Украину и проблемами для приднестровского бизнеса, почти половина которого завязана на импорт товаров из Украины или транзитом через Украину.