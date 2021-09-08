WhatsApp может дешифровать сообщения пользователей для их проверки модераторами. Они читают сообщения, на которые поступили жалобы, а также предшествующие им.

Об этом свидетельствуют данные расследования американской некоммерческой организации (НКО) ProPublica.

НКО сообщает, что принадлежащий Facebook мессенджер использует для проверок тысячи модераторов. Их нанимают через компанию-подрядчика Accenture, а офисы расположены в Сингапуре, США и Дублине.

Сообщения модератором поступают в расшифрованном виде, но сначала их проверяет искусственный интеллект. При этом за рабочий день каждый модератор должен проверить не меньше шестисот жалоб.

В WhatsApp признали, что офисы с людьми, которые проверяют сообщения, действительно существуют, но они не называют их модераторами. Такие сотрудники считаются людьми, борющимися со злоупотреблениями. Также уточняется, что модераторы не могут удалять сообщения, но могут блокировать аккаунты. Кроме того в расследовании речь идет о том, что WhatsApp не шифрует данные о числе сообщений и времени, когда они были отправлены.

Напомним, WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на некоторых айфонах и множестве андроид-смартфонах.

Также мы писали, что в WhatsApp можно будет использовать несколько устройств одновременно.