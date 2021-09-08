В Министерстве чрезвычайных ситуаций России, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб вместе с 63-летним кинорежиссером и сценаристом Александром Мельником.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что Евгений Зиничев погиб в российском городе Норильске, куда утром в среду, 8 сентября, отправился проинспектировать ход строительства здания нового пожарного депо.

Глава МЧС умер, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

В ведомстве добавили, что российский кинорежиссёр и сценарист, член гильдии кинорежиссёров РФ Андрей Мельник также погиб.

В свою очередь, издание "Тайга.инфо" сообщило о возможном месте гибели главы МЧС и режиссера. По их данным, он вместе с Александром Мельником упали с горы на озере Лама в малоизученном районе заповедного плато Путорана на севере Красноярского края.

Справка. Андрей Мельник - член Союза кинематографистов РФ, член Академии кинематографических искусств "Ника", отец продюсера Антона Мельника, генерального директора кинокомпании "Андреевский флаг".

В 1980-1982 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии. На протяжение восьми лет - с 1984 по 1992 был корреспондентом в редакциях газет "Советская Молдавия" и "Вечерний Кишинёв". Также он является автором книг "Горячее опробование" и "Безумное зеркало".

С 2006 по 2021 занимался кинорежиссурой.

Напомним, о смерти главы МЧС и режиссера стало известно утром 8 сентября.

Главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян в своем Фейсбуке написала, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа, после чего в один момент он сорвался во скалы.