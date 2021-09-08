В среду, 8 сентября, в России погиб 55-летний глава МЧС Евгений Зиничев. Это произошло во время учений на севере.

Зиничев проходил службу в КГБ, работал в ФСБ и личной охране Владимира Путина.

Рассказываем, что известно о гибели российского министра, а также о нем самом.

Сорвался со скалы, спасая человека. Обстоятельства гибели

8 сентября Евгений Зиничев находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. В рамках учений он проверил строительство нового пожарного депо и посетил арктический поисково-спасательный отряд.

На учениях снимали документальный фильм. В какой-то момент сотрудник съемочной группы поскользнулся на краю обрыва. Зиничев попытался его удержать, но сорвался и разбился о камни. Оператор также погиб. Все произошло очень быстро, окружающие не успели отреагировать.

Евгений Зиничев

Позже СМИ сообщили, что погибший оператор, которого спасал министр, это кинематографист Александр Мельника. Он был членом гильдии кинорежиссеров России, лауреат премии "Ника".

Родился в Луганской области, учился в Одессе. После службы в армии, в 1982 году, некоторое время жил и работал в газетах в Молдове. Потом перебрался в Москву, возглавлял издательство, с 2006 года - режиссер.

Погибший Александр Мельник

Соболезнования по поводу гибели Евгений гибели высказал Владимир Путин. В его пресс-службе заявили, что направили телеграмму родным.

Чем известен погибший министр

55 летний Зиничев возглавлял МЧС с 2018 года. До распада СССР он служил в КГБ, потом продолжил службу в Федеральной службе охраны.

С 2006 по 2015 год работал в личной охране президента РФ и был личным адъютантом Владимира Путина.

Путин и Зиничев

В 2015 году возглавил ФСБ в Калининградской области. Потом стал и.о. губернатора региона. Вскоре покинул пост, чтобы вступить в должность замдиректора ФСБ.

В 2018 году возглавил МЧС России Он сменил на этом посту Владимира Пучкова, который подал в отставку на фоне пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Что пишут украинцы в сети

Украинцы комментирую внезапную смерть главы МЧС России в соцсетях.

"Министр ЧС России Зиничев погиб, пытаясь спасти сорвавшегося со скалы человека.

С Зоряном Шкиряком такой фигни бы точно не случилось" - написал журналист Юрий Ткачев.

"Лично меня гибель Евгения Зиничева потрясла. Нет, не тем, что он глава МЧС России. А тем, что он настолько "заточен" был на спасение людей, что, прежде чем кто-то одумался, прежде, чем сообразил сам, что опасно было кидаться в обрыв за сорвавшимся оператором, он, не взирая на должность, кинулся спасать человека.

Я удивлен и глубоко опечален, что мы, люди, потеряли такого человека. Уверен, что христианина. Пусть Господь упокоит его в селениях праведных хотя бы ради этого великого поступка!" - написал киевский священник Алипий Светличный.

"В России погиб глава МЧС. На учениях, спасая поскользнувшегося на краю обрыва и улетевшего вниз оператора. Тот упал в воду и начал тонуть, МЧСник прыгнул за ним и разбился о камень насмерть. Оператор тоже погиб. Если есть своя Вальхалла для мчсников, главный российский спасатель условия выполнил и попал в неё. Оператор - тогда в свою тоже, погиб с камерой в руках" - написал журналист Максим Войтенко.