Стали известны обстоятельства, при которых погиб министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Он умер, пытаясь спасти человека.

Об этом рассказала главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян на своей странице в Facebook.

По словам журналистки, министр МЧС стоял на краю выступа вместе с оператором, когда последний поскользнулся и упал в воду. Тут же Зинчев прыгнул вслед за ним, чтобы спасти мужчину, но ему это не удалось и министр разбился.

"Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", - написала Симоньян.

Как сообщает РБК, со ссылкой на информированный источник, инцидент произошел во время ведомственной съемки и оператор, за которым прыгнул министр, тоже погиб.

Напомним, в Черниговской области спасатель ГСЧС разбился насмерть из-за проблем с парашютом.

Также "Страна" сообщала, что при ликвидации пожара в историческом здании на Пушкинской в Одессе пострадал спасатель.