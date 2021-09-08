В среду, 8 сентября, России умер глава министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 55-летний Евгений Зиничев.

Сообщается, что он умер во время межведомственных учений.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - заявили в министерстве.

Главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян в своем Фейсбуке написала, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа, после чего в один момент он сорвался во скалы.

"Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - написала она, добавив, что погиб Зиничев как спасатель.

В то же время, "РБК" со ссылкой на своего источника пишет, что глава МЧС РФ Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.

По информации издания, съёмки во время проводились для учебного фильма МЧС. По словам собеседника, сотрудник съемочной группы также погиб.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путин доложили о трагедии.

Справка. Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и "финансы и кредит".

С 1987 по 1991 годы проходил службу в КГБ СССР. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ. Около десяти лет - с 2006 по 2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента России.

В 2012-2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. С 2014 года стал замруководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В июне 2015 года Зиничева назначили начальником управления ФСБ России по Калининградской области. В июле 2016 года - временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

В октябре 2016 года Зиничева назначили заместителем директора ФСБ России.

В мае 2018 года Евгения Зиничева назначили на пост министра МЧС России, в декабре ему присвоили воинское звание генерал-полковник.

Ранее мы рассказывали, как в Китае пикап сорвался с горной трассы, а результате погибло 12 человек.