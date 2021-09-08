На заседании в среду, 8 сентября, Кабинет министров Украины утвердил форму типового индивидуального договора по услугам по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию внутридомовых сетей. На такие договора должны перейти все жильцы многоквартирных домов. Причем, изначально предусматривалось, что поставщики услуг должны будут заключать договора с каждым потребителем. Но затем правила изменили - если потребители не заключат договора, поставщик просто может выставить договор на своем официальном сайте, и будет считаться, что потребители автоматически к нему присоединяются.

В договоре прописано, что поставщик должен предоставлять услуги надлежащего качества, проводить аварийные ремонты (на это ему отводится семь дней с момента возникновения аварии, то есть, достаточно много). Поставленное тепло будет измеряться в гигакалориях или по норме потребления, если в домах нет счетчика. Если потребители вовремя не передадут показания счетчика, начисления им будут проводиться по среднему потреблению за последние три месяца.

Также прописали важный пункт - замена, ремонт и обслуживание счетчиков (включая домовые) будет проводиться за счет потребителей.

Еще один важный момент - плата за отопление. Сюда входит не только сумма за полученное тепло, но и абонентская плата, плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Тариф на отопление включает плата за производство, транспортировку и поставку тепловой энергии. Прописана возможность изменения тарифов - для этого даже не нужно вносить корректировки в договор.

Оплачивать счета нужно не позже последнего дня месяца, который следует за расчетным. Предусмотрены и авансы, но - по желанию потребителя.

Если потребитель не укажет, за какой срок он платит, поставщик может зачислить эту сумму в счет старых долгов.

Что касается прав потребителей, то они в новом договоре весьма условные. Люди могут бесплатно получать информацию о тарифе, претендовать на перерасчет, если услуга не предоставлялась или к ее качеству есть вопросы. Но это еще не значит, что такой перерасчет проведут. К примеру, поставщик освобождается от отвественности, если докажет, что на стыке внутридомовых систем и инженерных систем услуга была нужного качества. Другими словами, если батареи зимой будут холодными, поставщик попросту может списать это на «потери». Но если вину поставщика все же докажут, ему светит штраф за некачественные услуги - 0,01% от среднесуточного тарифа. Но тариф почему-то предлагают брать не действующий, а за прошлый отопительный сезон.

Зато обязанности потребителей выписаны на нескольких страницах. Тут и своевременная оплата за услугу и требование пускать в дом проверяющих и пр. Есть и весьма примечательный пункт - даже если вашу квартиру отключат от отопления, мы будете обязаны возмещать часть затрат на отопление мест общего пользования.

При этом за неуплату или оплату не в полном объеме поставщик получает право ограничить или вообще прекратить предоставление услуги. Что касается штрафов за несвоевременные платежи за отопление, то они прописаны в размере 0,01% от среднесуточной стоимости услуги за каждый день просрочки платежки.

Напомним, в Украине разрешили отключать квартиры и дома от коммунальных услуг за долги по оплате.

"Страна" разбиралась, как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке.