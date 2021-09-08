Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ориентировочный перечень личных вещей, которые необходимо иметь при себе работникам Офиса генпрокурора после прибытия на рабочие места по сигналу "Объявлен сбор".

Список опубликовал в Фейсбуке один из предшественников Венедиктовой на посту генпрокурора Святослав Пискун.

В перечне значатся 17 позиций:

Паспорт, военный билет. Одежда по сезону. Верхние рубашки (блузки) - 3 шт. Нательное белье - 5 пар. Носки (чулки) - 5 пар. Спортивный костюм - 1 шт. Носовые платочки - 5-6 единиц. Полотенца - 2 шт. Туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста, одеколон и другие предметы гигиены). Принадлежности для бритья - 1 комплект. Щетка для одежды и обуви, другие средства. Набор пуговиц, нитки, иголки. Чашка, тарелка, ложка, вилка, нож, термос. Карманный фонарик (с запасными батарейками). Сухой паек на двое суток. Наличные средства из расчета на две недели. Бумага, блокнот (тетрадь), конверты почтовые, резинка, складной нож, набор карандашей (цветных, простых), ручки.

В примечаниях в списку указано, что перечисленные "предметы экипировки" нужно держать в чемодане (саквояже, сумке) размером не более 80 см на 50 см. Этот Чемодан (саквояж, сумка) с экипировкой хранится на рабочем месте или дома в укомплектованном виде.

Документ вызвал бурную реакцию у комментаторов. Они принялись шутить, что Генпрокуратура собралась всем составом за грибами или на игру "Зарница". Кто-то заметил, что в списке явно не хватает презервативов и туалетной бумаги. А заглянувший в ветку обсуждения адвокат Олег Леонтьев сообщил, что такие списки спускают уже три года подряд.

Нашлись среди пользователей и те, кто не увидел в перечне ничего забавного.

"А что тут смешного, господин Пискун?! Этот набор называется "тревожный чемоданчик (саквояж)". В советские времена, такой чемоданчик всегда был начеку, тем более сейчас, в условиях российско-украинской войны", - заявил бывший помощник министра обороны Анатолий Грищук.

Ранее "Страна" рассказывала о конфликте представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского с Венедиктовой.

Мы также сообщали, что генпрокурор в конце лета продала за миллион свой автомобиль.