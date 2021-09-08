Греческие антипрививочники боятся принимать кровь от вакцинированных против COVID-19 доноров
Одна из греческих врачей сообщила, что антипрививочники отказываются принимать кровь от вакцинированных доноров, чтобы не отравиться. Это происходит на фоне появления в Греции тысяч поддельных сертификатов о вакцинации.
Об этом сообщает сайт Euractiv.
Глава Медицинской ассоциации города Патры Анна Мастораку призвала вмешаться в ситуацию прокуратуру.
"До сих пор мы сталкивались с непривитыми пациентами, которые отказывались от интубации, из-за чего они умирали. Но теперь у нас есть группы, которые отказываются от переливания крови", - сказала Мастораку.
Женщина дала понять, что отказы поступали не от отдельных людей, а участников организованной сети антипрививочников. По ее словам, их требование не переливать кровь вакцинированных доноров из-за странных опасений не имеют под собой научной основы.
Между тем в Греции набирает обороты скандал с поддельными свидетельствами о вакцинации. На прошлой неделе стало известно, что в небольшом городке на севере страны с шестью тысячами жителей по документам было введено 40 тысяч доз вакцины. После этого случая по всей Греции зарегистрировали еще несколько случаев подделки сертификатов.
Кроме того, в северной Греции расследуют ввоз поддельных свидетельств о вакцинации из Болгарии.
Правительство решило штрафовать на пять тысяч евро лиц, причастных к выдаче поддельных сертификатов.
На днях "Страна" сообщала, что в Украине СБУ поймала банду, продававшую поддельные паспорта вакцинации.
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