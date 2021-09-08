Одна из греческих врачей сообщила, что антипрививочники отказываются принимать кровь от вакцинированных доноров, чтобы не отравиться. Это происходит на фоне появления в Греции тысяч поддельных сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщает сайт Euractiv.

Глава Медицинской ассоциации города Патры Анна Мастораку призвала вмешаться в ситуацию прокуратуру.

"До сих пор мы сталкивались с непривитыми пациентами, которые отказывались от интубации, из-за чего они умирали. Но теперь у нас есть группы, которые отказываются от переливания крови", - сказала Мастораку.

Женщина дала понять, что отказы поступали не от отдельных людей, а участников организованной сети антипрививочников. По ее словам, их требование не переливать кровь вакцинированных доноров из-за странных опасений не имеют под собой научной основы.

Между тем в Греции набирает обороты скандал с поддельными свидетельствами о вакцинации. На прошлой неделе стало известно, что в небольшом городке на севере страны с шестью тысячами жителей по документам было введено 40 тысяч доз вакцины. После этого случая по всей Греции зарегистрировали еще несколько случаев подделки сертификатов.

Кроме того, в северной Греции расследуют ввоз поддельных свидетельств о вакцинации из Болгарии.

Правительство решило штрафовать на пять тысяч евро лиц, причастных к выдаче поддельных сертификатов.

На днях "Страна" сообщала, что в Украине СБУ поймала банду, продававшую поддельные паспорта вакцинации.

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