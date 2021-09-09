Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области потребовала изъять из продажи энергетический напиток Hell. В нем нашли несанкционированное вещество.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в службе, информация о выявлении в сырье напитка несанкционированного вещества оксида этилена поступила 3 сентября из Системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF). Это сырье использовали при изготовлении напитка Hell Focus STR 250C венгерского производителя Hell Energy Magyaroszag Kft, который был экспортирован в Украину.

Госпотребслужба предупредила операторов рынка об обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 закона о требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов, немедленно изъять энергетик из обращения.

Окись этилена - органическое химическое вещество. Бесцветный газ с характерным сладковатым запахом. Смесь паров вещества с воздухом является чрезвычайно огне- и взрывоопасной. Окись этилена обладает дезинфицирующими свойствами, то есть, является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов даже в газообразном виде, что используется для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцев. Медленно действующий сильный яд для теплокровных животных и человека, проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие.

Оксид этилена денатурирует белки живых существ и меняет молекулярную структуру микроорганизмов (убивает микроорганизмы). Это позволяет эффективно использовать оксид этилена при стерилизации. При вдыхании возникает острое отравление, результатом которого становится тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и т.д. Контакт с кожей или слизистой оболочкой глаз вызывает раздражение глаз и кожи.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Затоке Одесской области отдыхающим продавали фальшивые тигровые креветки, изготовленные из желатина.

Мы также сообщали, что на полумарафоне во Львове умер айтишник, который перед стартом пил энергетик. Этот напиток заглушает сигналы об ухудшении самочувствия и критическом состоянии, которые подает организм.